Полиция нашла девочку, похищенную из роддома Йошкар-Олы

Полиция Марий Эл нашла девочку, пропавшую из роддома Йошкар-Олы. Ребенок жив и здоров, сообщили "РГ" в пресс-службе республиканского МВД.

Напомним, новорожденная пропала из перинатального центра Йошкар-Олы 23 марта этого года. По информации СК России, с помощью главврача учреждения и медперсонала удалось оперативно найти 33-летнюю женщину, которая украла ребенка. Малышку нашли по месту жительства женщины. Девочку уже передали родителям, а подозреваемую задержали.

По факту похищения девочки следователи возбудили два уголовных дела по пункту "д" части 2 статьи 126 "Похищение несовершеннолетнего" и части 1 статьи 293 "Халатность".

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.