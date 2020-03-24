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24.03.2020 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция нашла девочку, похищенную из роддома Йошкар-Олы

Текст: Яна Шамаева

Полиция Марий Эл нашла девочку, пропавшую из роддома Йошкар-Олы. Ребенок жив и здоров, сообщили "РГ" в пресс-службе республиканского МВД.

Фото: iStock
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Напомним, новорожденная пропала из перинатального центра Йошкар-Олы 23 марта этого года. По информации СК России, с помощью главврача учреждения и медперсонала удалось оперативно найти 33-летнюю женщину, которая украла ребенка. Малышку нашли по месту жительства женщины. Девочку уже передали родителям, а подозреваемую задержали.

По факту похищения девочки следователи возбудили два уголовных дела по пункту "д" части 2 статьи 126 "Похищение несовершеннолетнего" и части 1 статьи 293 "Халатность".

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Йошкар-Ола

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