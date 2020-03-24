В Башкирии выявлены первые заболевшие коронавирусом

В Башкортостане появились первые трое инфицированных коронавирусом. Об этом на своей страничке в соцсети заявил глава республики Радий Хабиров.

"Как мы и ожидали, двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец по работе регулярно ездил в Москву. Все трое уже изолированы, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов", - написал глава республики.

Еще около 60 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус.