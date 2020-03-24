В Кирове осудили бывшую воспитательницу детсада, унижавшую детей

В Кирове вынесен приговор бывшей воспитательнице детского сада №67, которая унижала детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Напомним, осенью прошлого года родители ребят, посещавших этот детский сад, пожаловались на то, что молодая воспитательница унижает их детей - оскорбляет и применяет во время работы физическую силу.

После доследственной проверки, подтвердившей данные факты, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 156 УК России "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Во время прокурорской проверки выяснился факт, что еще в марте 2018 года женщину осудили по статье 139 УК РФ "Незаконное проникновение в жилище". Тогда ее оштрафовали на 15 тысяч рублей, однако факт судимости не учли при приеме на работу воспитателем из-за того, что она не предоставила все необходимые документы, а руководство детского учреждения этого не заметило.

Кроме того, совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора прокуратура выявила в детском саду нарушения, связанные с ненадлежащим хранением продуктов питания, дезинфекцией помещений, посуды, несоответствие фактического рациона примерному утвержденному меню. В связи с выявленными нарушениями руководство учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.