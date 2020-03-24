В Нижегородской области образовался большой карстовый провал

В Гагинском районе Нижегородской области образовался карстовый провал диаметром 15 метров. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Сообщение о провале в селе Березники поступило в ведомство сегодня, на место выехала оперативная группа. Грунт съехал между домами по улицам Въездная и Молодежная, расстояние до ближайшего дома составляет 70 метров. Глубина ямы - 10 метров, площадь провала - 176 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших. Провал был огражден по периметру, на месте дежурят сотрудники полиции.