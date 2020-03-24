В Нижнем Новгороде огромный оползень перекрыл две полосы движения на дороге к мосту через Оку. Оползни (и борьба с ними) - дело привычное для верхней части города, стоящей на высоком берегу. Но этот катаклизм обнажил не только суглинок, но и целый ворох управленческих проблем.

Хроника событий. Вечером 18 марта большой пласт почвы с Гребешковского откоса сполз на Похвалинский съезд. Одна из машин еле успела затормозить перед внезапно возникшей горой влажной земли. Движение перекрыли, в городе почти сразу образовались большие транспортные пробки. На следующий день сошел еще один оползень, поменьше. Главной причиной инцидента глава города Владимир Панов назвал прорыв трубы водоснабжения в подвале расселенного аварийного дома (год постройки 1917), который должны были снести к концу марта.

По оценке специалистов "Нижегородстройизыскания", склон продолжает двигаться, появляются новые трещины. Скорее всего, суглинок напитался жидкостью и теперь некоторое время будет ее "отдавать". Воду, которая сошла вместе с грунтом, проанализировали в лаборатории. Результаты анализа обнародовал заместитель главы города Виктор Сдобняков:

- Причиной оползня, вероятно, является авария на сетях холодного водоснабжения. Водоканал оперативно прекратил подачу воды, и это значительно уменьшило поток, который шел по склону.

Как в трубах отключенного от всех сетей здания оказалась вода, до сих пор неизвестно. По протоколу после официального признания дома аварийным и расселения жильцов нужно обязательно отключить все коммуникации. В государственную региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы" включены 192 многоквартирных жилых дома на территории Нижнего Новгорода. Во всей области, по данным регионального департамента строительства, к началу этого года план первого этапа программы переселения из аварийного жилфонда (2019-2020 годы) выполнен на 95,76 процента. Остается надеяться, что после инцидента все расселенные дома проверят еще раз. Виктор Сдобняков уже дал поручение провести служебную проверку, чтобы определить слабое звено в городской и районной администрациях.

Он же высказал версию непосредственного источника происшествия:

- Возможно, люди без определенного места жительства проникли в дом, окрыли вентиль для каких-то своих целей и не закрыли его.

О том, что последствия схода грунта могли быть не столь существенными, "РГ" рассказал руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов.

- На склонах наших оврагов мы уничтожили почти всю растительность, от деревьев до нормального травостоя. Поэтому склоны неустойчивы. Не только на Похвалинском, на Почаинском тоже периодически оползни, в трубе Зеленского съезда полосами сползало, и даже внутри кремля местами склоны сходоопасны. Пока непонятно, откуда столько воды взялось в последнем случае, но если бы растительность осталась на месте, степень повреждения была бы существенно ниже, - уверен эколог.

Сверху и внизу склона установили ограждения и бетонные блоки, демонтировали электрические опоры, столбы у жилого дома, убрали опасные деревья. Сейчас ведутся инженерно-геологические работы. Подрядчик приступил к возведению подпорной стенки.

Столетний дом над самым обрывом пустовал, по словам местных жителей, не меньше полугода. Через несколько дней его должны были, по словам мэра города Владимира Панова, все-таки снести. Да вот незадача: кто-то забыл демонтировать или хотя бы поставить заглушку на водопроводные трубы. .