Новости

Сбербанк не планирует ограничений на снятие наличных 14:08
Как правильно продезинфицировать салон автомобиля 14:05
Петербургские студенты построили копию своего вуза в Minecraft 14:02
В России снимают новый сериал о геймерах "Хэдшот" 14:00
Видео: как снималась одна из самых захватывающих сцен "Ведьмака" 13:59
Киностудия им. Горького снимет фильм о борьбе россиян с коронавирусом 13:56
МВД намерено депортировать содержащихся в спецучреждениях иностранцев 13:54
В Симферополе годовалая девочка утонула в искусственном пруду 13:52
В Азове найдено погребение меотского воина без головы 13:52
На Ямале женщина попыталась выслать пистолет бандеролью по почте 13:51
В Татарстане ограничили количество гостей на свадьбах 13:51
Киану Ривзу нашли подходящую роль во вселенной Marvel 13:51
Минкурортов Кубани до лета переедет к Черному морю 13:45
На Ямале школьников на карантине подготовят к ЕГЭ лучшие учителя 13:39
Российский экологический оператор предлагает "обнулить" НДС для отходов 13:33
В Сибири научились диагностировать болезни по выдыхаемому воздуху 13:33
Умер заразившийся коронавирусом саксофонист Ману Дибанго 13:30
Глава Кунгура ушел в отставку после отпуска в ОАЭ 13:29
Московские коммунальщики поддержали флешмоб "Останьтесь дома ради нас" 13:26
В МЧС ищут пути совершенствования методов защиты от коронавируса 13:26
В Каире продезинфицируют мумии в Египетском музее 13:23
Корпус морской пехоты США лишится танков 13:22
Оперштаб: 70 пациентов выписали за последние сутки из больницы в Коммунарке 13:21
В Иране за сутки от коронавируса умерли более 120 человек 13:20
В Петербурге СК проверит врача, скрывшую поездку в Таиланд 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 00:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Грунт пошел погулять

Неотключенный водопровод в ветхом доме привел к катаклизму в городе-миллионнике
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 62(8116)
В Нижнем Новгороде огромный оползень перекрыл две полосы движения на дороге к мосту через Оку. Оползни (и борьба с ними) - дело привычное для верхней части города, стоящей на высоком берегу. Но этот катаклизм обнажил не только суглинок, но и целый ворох управленческих проблем.
Фото: Максим Синицын / РГ Фото: Максим Синицын / РГ
Фото: Максим Синицын / РГ

Хроника событий. Вечером 18 марта большой пласт почвы с Гребешковского откоса сполз на Похвалинский съезд. Одна из машин еле успела затормозить перед внезапно возникшей горой влажной земли. Движение перекрыли, в городе почти сразу образовались большие транспортные пробки. На следующий день сошел еще один оползень, поменьше. Главной причиной инцидента глава города Владимир Панов назвал прорыв трубы водоснабжения в подвале расселенного аварийного дома (год постройки 1917), который должны были снести к концу марта.

Фото: Максим Синицын/РГ
В Нижнем Новгороде оползень стал причиной крупных пробок

По оценке специалистов "Нижегородстройизыскания", склон продолжает двигаться, появляются новые трещины. Скорее всего, суглинок напитался жидкостью и теперь некоторое время будет ее "отдавать". Воду, которая сошла вместе с грунтом, проанализировали в лаборатории. Результаты анализа обнародовал заместитель главы города Виктор Сдобняков:

- Причиной оползня, вероятно, является авария на сетях холодного водоснабжения. Водоканал оперативно прекратил подачу воды, и это значительно уменьшило поток, который шел по склону.

Как в трубах отключенного от всех сетей здания оказалась вода, до сих пор неизвестно. По протоколу после официального признания дома аварийным и расселения жильцов нужно обязательно отключить все коммуникации. В государственную региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы" включены 192 многоквартирных жилых дома на территории Нижнего Новгорода. Во всей области, по данным регионального департамента строительства, к началу этого года план первого этапа программы переселения из аварийного жилфонда (2019-2020 годы) выполнен на 95,76 процента. Остается надеяться, что после инцидента все расселенные дома проверят еще раз. Виктор Сдобняков уже дал поручение провести служебную проверку, чтобы определить слабое звено в городской и районной администрациях.

Он же высказал версию непосредственного источника происшествия:

- Возможно, люди без определенного места жительства проникли в дом, окрыли вентиль для каких-то своих целей и не закрыли его.

Фото: Максим Синицын
Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде

О том, что последствия схода грунта могли быть не столь существенными, "РГ" рассказал руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов.

- На склонах наших оврагов мы уничтожили почти всю растительность, от деревьев до нормального травостоя. Поэтому склоны неустойчивы. Не только на Похвалинском, на Почаинском тоже периодически оползни, в трубе Зеленского съезда полосами сползало, и даже внутри кремля местами склоны сходоопасны. Пока непонятно, откуда столько воды взялось в последнем случае, но если бы растительность осталась на месте, степень повреждения была бы существенно ниже, - уверен эколог.

Сверху и внизу склона установили ограждения и бетонные блоки, демонтировали электрические опоры, столбы у жилого дома, убрали опасные деревья. Сейчас ведутся инженерно-геологические работы. Подрядчик приступил к возведению подпорной стенки.

Столетний дом над самым обрывом пустовал, по словам местных жителей, не меньше полугода. Через несколько дней его должны были, по словам мэра города Владимира Панова, все-таки снести. Да вот незадача: кто-то забыл демонтировать или хотя бы поставить заглушку на водопроводные трубы. .

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ
Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта
Экипажам воздушных судов разрешили не проходить карантин
Депздрав Москвы: Пожилая москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса
Джонсон объявил в Великобритании карантин
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад