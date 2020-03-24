В Перми отремонтируют дорогу, на которой девочка "высадилась на Луну"

Житель Перми смог привлечь внимание местных властей шуточным роликом о высадке на Луну.

Кадры видео имитируют космическую хронику конца 1960-х, когда американские астронавты впервые высадились на спутник Земли. Но чуть позже зритель узнает местные ландшафты - испещренную глубокими ямами-кратерами улицу Карпинского, по которой в скафандре идет шестилетняя девочка.

В администрации Перми согласились, что в настоящее время состояние улицы далеко от нормативного. В своем блоге Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что реконструкция наиболее проблемного участка улицы начнется уже в апреле. До этого момента дорожное полотно будет поддерживаться в нормативном состоянии.