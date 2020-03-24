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24.03.2020 13:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане ограничили количество гостей на свадьбах

Текст: Олег Платонов

Теперь на торжественной регистрации заключения брака в казанском загсе в торжественной обстановке можно присутствовать в количестве не более 20 человек. В это число входят и фотограф, и оператор. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в центре семьи "Казан".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Такие меры были приняты в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Торжественные мероприятия, посвященные чествованию юбиляров супружеской жизни, переносятся на более поздний срок (по согласованию с семейными парами).

Также, Управление записи актов гражданского состояния Кабмина РТ рекомендовало муниципалитетам республики ограничить количество участников торжественной церемонии бракосочетания до десяти человек, включая работников учреждения.

Кроме того, вводятся временные ограничения на проведение выездной регистрации браков. До какого времени будут действовать эти ограничения, пока неизвестно. Власти республики рекомендуют парам перенести свадьбу на более поздний срок.

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