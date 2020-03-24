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24.03.2020 12:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Удмуртии обнаружили самый большой черный тополь в Европе

Текст: Яна Шамаева
Фото: Туристско-информационный проект "Источник" Фото: Туристско-информационный проект "Источник"
Фото: Туристско-информационный проект "Источник"

В Сарапульском районе Удмуртии обнаружили самый большой черный тополь в Европе. Об этом "РГ" сообщил руководитель туристско-информационного проекта "Источник" Дмитрий Чувашов.

- Если учитывать то, что такой вид тополя - евроазиатского распространения, то, вероятно, этот самый большой и в мире, - уточнил Чувашов.

Фото: iStock
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По его словам, в рамках их проекта они изучают Удмуртию, путешествуя по ней. Тополь обнаружил в одну из поездок краевед-биолог Александр Кондратьев, который изучает мир вековых и уникальных деревьев Удмуртии.

23 марта этого года дерево осмотрел профессор Удмуртского госуниверситета, доктор биологических наук Николай Ильминских. Он подтвердил, что это действительно тополь черный, и скорректировал замеры дерева.

- Обхват ствола следует считать на уровне 1,3 метра от земли, что составляет 6,9 метра! Обхват так называемой "подошвы" - 9,6 метра! Высота дерева с учетом вершины, упавшей лет десять назад - 33-34 метра, - рассказал краевед-биолог Александр Кондратьев.

Его предшественника по размерам удалось найти в Эстонии. Охват зарубежного тополя составляет 6,1 метра. В ближайшее время тополь обследуют специалисты Удмуртского ботанического сада и минприроды республики.

Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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