В Удмуртии обнаружили самый большой черный тополь в Европе

В Сарапульском районе Удмуртии обнаружили самый большой черный тополь в Европе. Об этом "РГ" сообщил руководитель туристско-информационного проекта "Источник" Дмитрий Чувашов.

- Если учитывать то, что такой вид тополя - евроазиатского распространения, то, вероятно, этот самый большой и в мире, - уточнил Чувашов.

По его словам, в рамках их проекта они изучают Удмуртию, путешествуя по ней. Тополь обнаружил в одну из поездок краевед-биолог Александр Кондратьев, который изучает мир вековых и уникальных деревьев Удмуртии.

23 марта этого года дерево осмотрел профессор Удмуртского госуниверситета, доктор биологических наук Николай Ильминских. Он подтвердил, что это действительно тополь черный, и скорректировал замеры дерева.

- Обхват ствола следует считать на уровне 1,3 метра от земли, что составляет 6,9 метра! Обхват так называемой "подошвы" - 9,6 метра! Высота дерева с учетом вершины, упавшей лет десять назад - 33-34 метра, - рассказал краевед-биолог Александр Кондратьев.

Его предшественника по размерам удалось найти в Эстонии. Охват зарубежного тополя составляет 6,1 метра. В ближайшее время тополь обследуют специалисты Удмуртского ботанического сада и минприроды республики.