В Ульяновске зарегистрировали сотый ТОС

ТОС "Арсенал" в Ульяновске стал сотым по счету, он объединил более 800 жителей улицы Балтийской.

К этому шагу местные жители шли достаточно долго, изучали опыт соседей и накапливали знания. 18 марта постановлением администрации города Ульяновска был зарегистрирован устав ТОС "Арсенал".

- У нас с 2005 года практически не было никаких благоустроительных работ. Это стало основным стимулом к созданию ТОС. Мы планируем активно включиться в работу. Первым делом планируем установить детскую площадку и провести благоустройство прилегающей к домам территории, - рассказал председатель ТОС "Арсенал" Александр Веденеев.

Также ТОСовцы планируют разнообразить культурный досуг, проводить дворовые праздники и наладить систематический занятия, развивая физкультурно-оздоровительное направление.

Перед территориальными самоуправлениями открываются большие возможности. Активные жители и активные территории могут участвовать в общих конкурсах для НКО и рассчитывать на уникальную губернаторскую программу ремонта дворов.

- В этом году у нас 12 победителей и 12 отремонтированных территорий. Это в дополнение к федеральной и региональной программам "Комфортная городская среда", по которой будет благоустроено 55 дворов. Кроме того, мы большое внимание уделяем развитию дворового спорта. Сейчас у нас в ТОСах работает 31 тренер, а совсем скоро их число вырастет до 80. Они будут проводить бесплатные занятия с детьми и старшим поколением на ста новых спортивных площадках. Их тоже установят этим летом по инициативе губернатора Сергея Морозова, - рассказал председатель Городской Думы Ульяновска Илья Ножечкин.

В Ульяновске активно развивается территориальное самоуправление. Еще пять лет назад в городе не было ни одного ТОС. Сейчас их уже сто. Они воплощают в жизнь масштабные планы, реализуют полезные инициативы, меняются к лучшему качество жизни в городе. Деятельность ТОС охватывает все сферы местного значения: благоустройство, содержание территории, спорт, досуг. В помощь жителям, разрабатываются программы, на которые выделяется дополнительное финансирование. Среди них "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ульяновск" и "Народный бюджет". Жители сами принимают решение, на какие цели направить выделенные средства.

Справка "РГ"

ТОСы в Ульяновске объединяют более 130 тысяч человек, каждый пятый житель участвует в самоуправлении. В настоящее время в ТОСы входят почти 600 многоэтажек и около 2800 частных домов. Больше всего ТОС зарегистрировано в Засвияжском районе, а также в Заволжском и Ленинском районах. В бюджете 2020 года заложены средства для реализации не менее 15 проектов ТОС на сумму порядка 40 миллионов рублей. Они пойдут на ремонт дворовых проездов, освещение, озеленение, восстановление дренажа и ливневой канализации и другие востребованные работы.