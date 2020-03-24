На Алтае осудили пиромана, поджигавшего автомобили в женской одежде

Верховный суд Республики Алтай оставил в силе приговор жителю Горно-Алтайска, поджигавшему автомобили в городе.

61-летний пироман переодевался в женскую одежду и "охотился" на автомобили Toyota.

- В конце октября 2018 года виновный, находясь около магазина "Авто зум" в Горно-Алтайске, переодевшись в женскую одежду, облил бензином легковой автомобиль Toyota Camry, принадлежащий незнакомой ему потерпевшей, - сообщает прокуратура Республики Алтай. - В результате автомобиль сгорел.

А спустя месяц пенсионер вновь переоделся в женскую одежду и вышел на промысел. Возле магазина "Авто зум" он облил бензином салон машины Toyota Corona. Однако был задержан на месте преступления потерпевшим и сотрудниками магазина.

Как выяснилось, пенсионер совершил еще несколько преступлений. Украл инструменты со стройки и угрожал убийством своей сожительнице.

Приговором Горно-Алтайского городского суда он был осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вину в содеянном поджигатель не признал и просил его оправдать. Верховный суд Республики Алтай отклонил доводы осужденного, признал законным постановленный приговор и оставил его без изменения.