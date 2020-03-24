На Алтае работницу хлебозавода затянуло в тестомес

В городе Бийске Алтайского края Следственный комитет начал проверку по факту производственной травмы на хлебопекарном заводе.

По предварительным данным, 27-летняя сотрудница по неосторожности попала в тестомесильную машину и получила многочисленные переломы руки. Прострадавшая госпитализирована.

В настоящее время следователи выясняют, кто на предприятии отвечал за технику безопасности и нарушались ли в цехе правила охраны труда.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в СУ СК РФ по региону.