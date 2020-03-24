Новосибирский губернатор обратился к пожилым с просьбой побыть дома

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к людям старшего поколения с просьбой обеспечить максимальную самоизоляцию и избегать мест массового скопления людей.

Глава региона напомнил, что пожилые люди входят в группу риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Чем старше человек, тем выше риск заболевания. Также в группе риска - люди, страдающие хроническими заболеваниями. Оперативный штаб рекомендует соблюдать самоизоляцию, по возможности исключить посещение общественных мест, находиться дома или на даче.

- Родных и близких пожилых людей, ветеранов я призываю оказывать им всяческую помощь и поддержку, в том числе - приобретать продукты, предметы первой необходимости, лекарства для того, чтобы людям в возрасте не приходилось покидать пределы своей квартиры, своего дома, - сказал Андрей Травников.

Вместе с тем будет усилена работа министерства труда и соцразвития региона. Общероссийский народный фронт, региональное отделение партии "Единая Россия", другие общественные организации развернули работу по привлечению волонтеров.

Все добровольцы пройдут краткий инструктаж и только после этого смогут приступить к работе. Глава региона призывал лиц старшего возраста, всех, находящихся в группе риска, оставаться дома, проявлять бдительность и не пользоваться услугами тех, кто не имеет соответствующих полномочий от министерства труда и соцразвития.

С 25 марта будет организована работа выездных мобильных бригад по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам на дому. На помощь врачам вышли 160 ординаторов медуниверситета и более 80 студентов последнего курса медколледжа. Они будут оказывать помощь и осуществлять патронаж на дому в первую очередь пожилым пациентам старше 60 лет. Также ординаторы помогут вести медицинское наблюдение за теми, кто здоров и находится на домашнем карантине.

Справка "РГ"

Пожилые люди, ветераны, нуждающиеся в помощи, а также волонтеры могут обратиться на горячую линию минсоцтруда: 8-800-100-00-82; общественной приемной партии "Единая Россия": +7 (383) 304-84-84.