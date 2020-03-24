Новосибирский губернатор сообщил о новых мерах борьбы с коронавирусом

В Новосибирской области усилена работа амбулаторной службы медицинских организаций. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что ситуация не поменялась: на полдень 24 марта новых случаев заражения в области нет. Но расслабляться нельзя, подчеркнул губернатор.

Поэтому правительство региона реализует все федеральные меры по борьбе с инфекцией, в частности полностью закрыто регулярное воздушное сообщение с иностранными государствами, усилен контроль в аэропорту Толмачево, осуществляются профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене.

Помимо этого, применены региональные дополнительные меры. В их числе - к работе привлечены клинические ординаторы из Новосибирского государственного медуниверситета. Уже сегодня 160 человек - будущих врачей - вышли на работу в первичном звене и вместе с терапевтами ведут прием и посещение на дому пациентов группы риска и тех, у кого выявлены симптомы ОРВИ.

Также на помощь врачам вышли 87 студентов последнего курса медицинского колледжа - это будущие фельдшеры. Ребята будут посещать граждан, которые должны находиться на самоизоляции и под постоянным медицинским наблюдением.

- Серьезная нагрузка ложится на медиков. Мы стараемся находить возможности для того, чтобы облегчить их работу, - подчеркнул Андрей Травников.

По информации пресс-службы областного правительства, с 23 марта в области приостановлена работа культурных учреждений и отменены все массовые мероприятия со зрителями. С текущей недели спектакли и концерты будут транслироваться онлайн на телевидении и в сети интернет, в частности на телеканале ОТС.

Афиша таких трансляций достаточно насыщенная - только на этой неделе будут идти трансляции выступлений артистов, участвующих в Транссибирском арт-фестивале, будет записано выступление Сибирского народного хора. Трансляция постановок будет вестись из таких театров, как "Глобус", Музыкальный и Кукольный театры.

Есть рекомендация приостановить работу кинотеатров и развлекательных центров.

- Торговля прекращена не будет, наша задача - обеспечить жителей продуктами питания и товарами первой необходимости, - сообщил губернатор Андрей Травников.

В регионе создан оперативный штаб по коронавирусу, работает круглосуточная горячая линия - по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.