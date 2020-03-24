В Новосибирской области помогут медикам работать в условиях карантина

На заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования "Единой России" новосибирский губернатор Андрей Травников поддержал инициативу о предоставлении бесплатного такси для медиков, наблюдающих за здоровьем жителей на карантине.

Очередное заседание оргкомитета по предварительному голосованию состоялось 24 марта в региональном исполкоме партии. Вел заседание секретарь регионального отделения, губернатор Андрей Травников.

Оргкомитет рассмотрел заявки участников и зарегистрировал первых 7 участников предварительного голосования. Среди них были как опытные депутаты-единороссы Евгений Покровский и Сергей Титков, так и молодые политики, тоже желающие поучаствовать в праймериз.

- Смысл предварительного голосования - обновление партии, профессиональный и качественный подбор лучших кандидатов для участия в выборах. Сейчас само время требует от политиков и госслужащих новых подходов - чуткости к людям, внимания к их проблемам, эффективности в их решении, - заявил Травников.

Дополнительно на оргкомитете обсудили меры поддержки медработников, которые каждый день навешают находящихся на карантине новосибирцев. По инициативе партийцев, каждому из почти 50 врачей в день выделено бесплатное такси, которое развозит врачей по пациентам.

- Я поддержал эту инициативу. Совместно с нашими партнерами мы нашли финансы и возможности оплатить работу такого служебного такси. И эта инициатива уже вызвала положительный отклик у медиков. Поэтому мы продолжим организацию работы такси - это пойдет на пользу в общей борьбе по предотвращению заболевания на территории нашей области, - сказал Травников.