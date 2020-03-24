В Сибири научились диагностировать болезни по выдыхаемому воздуху

Новосибирские ученые разработали высокочувствительные газовые датчики для ранней диагностики болезней.

Выдыхаемый человеком воздух содержит большое количество летучих органических веществ. При этом их состав различен в норме и при различных патологиях. Газовые сенсоры обнаруживают изменения в выдыхаемом воздухе, свидетельствующие о развитии того или иного заболевания.

- Вещества, которые наиболее вероятно могут быть биомаркерами при сердечно-сосудистой патологии, - это оксид азота, оксид углерода, пентан, изопрен и ацетон, - рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета.

По данным ученых, при онкологических заболеваниях у пациентов повышается содержание ряда летучих органических соединений: кетоны, спирты, альдегиды, изопрен. А на ранних этапах гастрита в выдыхаемом воздухе обнаруживается повышенная концентрация аммиака.

Газовые сенсоры также способны оперативно реагировать на рост концентрации конкретного газа. Поэтому, помимо медицины, датчики можно использовать для обнаружения опасных газов на производстве, экологического мониторинга и в работе экстренных служб.