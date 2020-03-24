На Ставрополье начали разводить шмелей в промышленных масштабах

Новости

Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 18:29
На Кубе госпитализирована еще одна россиянка с коронавирусом 18:24
Беларусь и Вологодская область обсудили перспективы сотрудничества 18:24
На Кубани и в Адыгее временно закрыли мечети из-за коронавируса 18:18
Совмин Крыма договорился с ретейлом о ценах на социальные продукты 18:17
Самый кассовый фильм 2020 года выйдет онлайн раньше запланированного 18:15
Минкомсвязь просит ТВ временно расширить образовательный контент 18:12
МИД РФ и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой 18:12
"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях 18:12
Дракон из "Игры престолов" появился в "Мире Дикого Запада" 18:07
Румас предложил плотнее координировать в СГ меры по коронавирус 18:04
Исторический и Пушкинский музеи ожидают миллионные убытки 18:03
Чем страшен коронавирус для российского авторынка 18:00
Японии предстоит оценить дополнительные расходы из-за переноса Олимпиады 17:58
Медведев: Праймериз "ЕР" пройдут в электронном формате 17:55
Коронавирус добрался до острова Пасхи 17:53
Минздрав рекомендовал ибупрофен для лечения коронавируса 17:51
Netflix представил трейлер нового мультфильма "Семья Уиллоби" 17:40
Дезинфекцию "Башни Федерация" проведут в ближайшее время 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 18:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нажужжат прибыль

На Ставрополье начали разводить шмелей в промышленных масштабах
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 62(8116)
В Ставропольском крае появилось предприятие, занимающееся разведением шмелей. Работает оно в поселке Солнечнодольске Изобильненского городского округа. Шмелей используют для опыления сельскохозяйственных культур.
Шмель вылетает из улья уже при шести градусах тепла, работает с раннего утра и до позднего вечера Фото: ТАСС Шмель вылетает из улья уже при шести градусах тепла, работает с раннего утра и до позднего вечера Фото: ТАСС
Шмель вылетает из улья уже при шести градусах тепла, работает с раннего утра и до позднего вечера Фото: ТАСС

Первое маточное поголовье - около тысячи семей - предприятие закупило в конце 2018 года. Приобрели его в Голландии и Дании. Со временем удалось получить две тысячи шмелематок, и в 2019 году в тепличные хозяйства отправили уже тысячу ульев.

Фото: Юрий Машков / ТАСС
В 2020 году в России соберут рекордный урожай овощей закрытого грунта

Разведением занимается научно-производственное предприятие "АгроБиоЦентр - Шмель". Насекомые нужны аграриям для повышения урожайности, особенно в теплицах. Как показывает практика, опыление шмелями увеличивает ее практически на 50 процентов, а значит, растет рентабельность хозяйств.

Как отметили в минсельхозе Ставропольского края, проект разведения шмелей помогает решению важной для страны задачи импортозамещения. Сегодня российские производители насекомых обеспечивают 30 процентов внутреннего рынка страны. Отечественные шмели обходятся сельхозпроизводителям дешевле импортных, но зачастую аграриям приходится закупать ульи за границей, в основном в Европе.

- Производство шмелей на Ставрополье рентабельно. Реализация этого инвестпроекта даст краю новое промышленное производство с выручкой до 200 миллионов рублей в год. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысят 35 миллионов в год, - прокомментировал развитие шмелеводства в регионе первый заместитель министра сельского хозяйства СК Сергей Талалаев.

Популярность шмелей в сельском хозяйстве стала расти с появлением больших тепличных комплексов

Как рассказал корреспонденту "РГ" научный руководитель проекта Владимир Чернов, популярность шмелей в сельском хозяйстве стала расти с появлением больших тепличных комплексов. Именно там они наиболее востребованы. Однако опылителей можно использовать и при возделывании культур в открытом грунте, так как работоспособность этих мохнатых гораздо выше, чем пчел.

- Шмель вылетает из улья уже при температуре шесть градусов, работает с раннего утра и до позднего вечера и не боится легкого дождя. Пчелы покидают улей только тогда, когда воздух прогреется до 12-14 градусов, и не летают в пасмурную погоду. К тому же они собирают нектар, а шмели - пыльцу. Последних можно использовать на приусадебных участках, в дачных кооперативах. На два участка достаточно одной семьи, рост урожайности будет заметен сразу. Да и полученные овощи крупнее и более правильной формы.

Фото: Томский политехнический университет
Сибирские изобретатели научились выращивать в космосе зелень и овощи

Стоимость одного улья - 3500 рублей в розницу, оптом выйдет дешевле - 2700. Но пока часть российских аграриев предпочитает по старинке пользоваться либо механическим опылением, либо химическим, в то время как на Западе биологическое - основной способ поднять урожайность. При этом в России такого направления сельского хозяйства, как разведение шмелей, официально до сих пор нет. Данное производство относится к "разведению прочих животных". Поэтому предприятие не может получить дотации, полагающиеся тем, кто занимается племенным животноводством.

Как пояснила главный агроном тепличного комплекса "Солнечный дар" Галина Борисова, механическое опыление - устаревшая технология. Биологическое с помощью шмелей дает конкурентное преимущество сельхозпроизводителям.

- Современные тепличные комплексы используют только шмелей в качестве опылителей. Таким образом повышается урожайность, да и плоды вызревают красивые. Те, кто занимается овощеводством открытого грунта, более консервативны, но, думаю, со временем отношение к шмелям изменится и у них, - считает Борисова.

Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Дело сахалинских студентов передано в центральный аппарат СК России
Экипажам воздушных судов разрешили не проходить карантин
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии