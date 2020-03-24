На Ставрополье начали разводить шмелей в промышленных масштабах

В Ставропольском крае появилось предприятие, занимающееся разведением шмелей. Работает оно в поселке Солнечнодольске Изобильненского городского округа. Шмелей используют для опыления сельскохозяйственных культур.

Шмель вылетает из улья уже при шести градусах тепла, работает с раннего утра и до позднего вечера Фото: ТАСС

Первое маточное поголовье - около тысячи семей - предприятие закупило в конце 2018 года. Приобрели его в Голландии и Дании. Со временем удалось получить две тысячи шмелематок, и в 2019 году в тепличные хозяйства отправили уже тысячу ульев.

Разведением занимается научно-производственное предприятие "АгроБиоЦентр - Шмель". Насекомые нужны аграриям для повышения урожайности, особенно в теплицах. Как показывает практика, опыление шмелями увеличивает ее практически на 50 процентов, а значит, растет рентабельность хозяйств.

Как отметили в минсельхозе Ставропольского края, проект разведения шмелей помогает решению важной для страны задачи импортозамещения. Сегодня российские производители насекомых обеспечивают 30 процентов внутреннего рынка страны. Отечественные шмели обходятся сельхозпроизводителям дешевле импортных, но зачастую аграриям приходится закупать ульи за границей, в основном в Европе.

- Производство шмелей на Ставрополье рентабельно. Реализация этого инвестпроекта даст краю новое промышленное производство с выручкой до 200 миллионов рублей в год. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысят 35 миллионов в год, - прокомментировал развитие шмелеводства в регионе первый заместитель министра сельского хозяйства СК Сергей Талалаев.

Популярность шмелей в сельском хозяйстве стала расти с появлением больших тепличных комплексов

Как рассказал корреспонденту "РГ" научный руководитель проекта Владимир Чернов, популярность шмелей в сельском хозяйстве стала расти с появлением больших тепличных комплексов. Именно там они наиболее востребованы. Однако опылителей можно использовать и при возделывании культур в открытом грунте, так как работоспособность этих мохнатых гораздо выше, чем пчел.

- Шмель вылетает из улья уже при температуре шесть градусов, работает с раннего утра и до позднего вечера и не боится легкого дождя. Пчелы покидают улей только тогда, когда воздух прогреется до 12-14 градусов, и не летают в пасмурную погоду. К тому же они собирают нектар, а шмели - пыльцу. Последних можно использовать на приусадебных участках, в дачных кооперативах. На два участка достаточно одной семьи, рост урожайности будет заметен сразу. Да и полученные овощи крупнее и более правильной формы.

Стоимость одного улья - 3500 рублей в розницу, оптом выйдет дешевле - 2700. Но пока часть российских аграриев предпочитает по старинке пользоваться либо механическим опылением, либо химическим, в то время как на Западе биологическое - основной способ поднять урожайность. При этом в России такого направления сельского хозяйства, как разведение шмелей, официально до сих пор нет. Данное производство относится к "разведению прочих животных". Поэтому предприятие не может получить дотации, полагающиеся тем, кто занимается племенным животноводством.

Как пояснила главный агроном тепличного комплекса "Солнечный дар" Галина Борисова, механическое опыление - устаревшая технология. Биологическое с помощью шмелей дает конкурентное преимущество сельхозпроизводителям.

- Современные тепличные комплексы используют только шмелей в качестве опылителей. Таким образом повышается урожайность, да и плоды вызревают красивые. Те, кто занимается овощеводством открытого грунта, более консервативны, но, думаю, со временем отношение к шмелям изменится и у них, - считает Борисова.