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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Почему гибнет Ак-Гель

Следователи проверят обстоятельства загрязнения крупнейшего озера Махачкалы
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 62(8116)
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим сотрудникам изучить появившуюся в СМИ информацию, касающуюся загрязнения махачкалинского озера Ак-Гель.

"Водоем превратили в выгребную яму - в него сливают буквально все городские отходы, из-за этого гибнет рыба. Даже испарения из озера создают угрозу для окружающих, а органы местной власти бездействуют", - сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

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О проблемах водоема, расположенного в черте Махачкалы, "РГ" уже писала. Площадь озера когда-то составляла около двести гектаров, но за последние годы уменьшилась почти вдвое. Сейчас вокруг него выросли десятки многоэтажных домов, на многие нет разрешительной документации. Расположенный на побережье парк активно застраивается ресторанами и торговыми комплексами.

На днях горожане, гуляющие у озера, увидели удручающую картину. На берегу лежали, а в водоеме плавали мертвые рыбы, отовсюду шел резкий запах.

Чтобы выяснить причину их мора, были взяты образцы и отправлены на анализ в Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства.

"Исследование показало анемичные изменения печени, увеличение почек, наличие жидкости в полости тела. Каких-либо паразитарных заболеваний, которые могли привести к массовой гибели рыбы, не выявлено. Результаты говорят об остром токсическом воздействии среды обитания на организм рыб", - сообщила пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Анализы проб воды подтвердили многократное превышение допустимого содержания химических элементов: магния - в семь раз, натрия - в девять, фенолов - в шесть. Кроме того, в 11 раз превышено содержание синтетических поверхностно-активных веществ, которые входят в состав моющих веществ.

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Источник загрязнения пока не выявлен. Как полагают специалисты, это может являться следствием многолетнего сброса и аккумуляции бытовых канализационных стоков. По мнению специалистов КаспНИРХ, негативно на экосистему водоема повлияла массовая застройка берегов, которая перекрыла единственный чистый источник - реку Талгинку.

Сейчас Ак-Гель питается только почвенными водами, но они не обогащены кислородом. Дефицит кислорода, как полагают ученые, также может быть причиной гибели рыбы.

В дагестанском отделении ОНФ заявляют о необходимости сформировать вокруг водоема охранную зону. "Для спасения озера предлагается создать "зеленый щит" в Махачкале. Необходимо придать ему статус особо охраняемого объекта, прекратить застройку территории и слив в Ак-Гель сточных вод", - пояснили в штабе ОНФ.

Единственный на данный момент выход из ситуации, как полагают специалисты, - это подпитывание озера проточной водой. Для этого предлагается проложить трубу от канала Октябрьской революции. Но пока непонятно, за чей счет вести работы - до канала расстояние почти три километра.

Местные власти и республиканские ведомства, кроме громких заявлений, пока ничего не сделали для спасения водоема.

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- Я считаю виновным в этой ситуации минприроды республики. Общественники движения "Город наш" будут инициировать иски о признании незаконными построек на берегу озера, - заявил активист Арсен Магомедов.

Он считает, что сокращение площади озера может быть спланированной акцией. В прибрежной черте водоемов дома строить нельзя, но после того как озеро обмелеет, новостройки окажутся за сотни метров от берега и станут законными.

В республиканском следственном управлении СКР корреспонденту "РГ" рассказали, что уже начата проверка с целью установления причины загрязнения озера.

"Для выяснения всех обстоятельств произошедшего будут изъяты пробы воды, назначены соответствующие судебные экспертизы, опрошены ответственные должностные лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - проинформировали в ведомстве.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Юг России Правительство Следственный комитет СКФО Дагестан Махачкала

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