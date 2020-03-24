- Во всех регионах необходимо обеспечить запасы основных видов продовольствия не менее чем на два месяца. Кроме того, в самые сжатые сроки значительно увеличить производство продуктов питания. Сейчас ситуация на продовольственном рынке России стабильная, - заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

На Северном Кавказе главным производителем и поставщиком сельхозпродукции является Ставропольский край. Однако здесь решили не формировать региональный штаб контроля и мониторинга ситуации на продовольственном рынке. Вместо этого в федеральный штаб минпромторга направили представителя краевого правительства.

В регионе сейчас не наблюдается удорожания продуктов, однако спрос на некоторые и возрос. Так, согласно данным краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, увеличились продажи круп, макаронных изделий, консервов, сахара и мяса птицы - на 5-10 процентов. Хотя в некоторых торговых точках рост составил 50 процентов.

"Товары, пользующиеся наибольшим спросом, оперативно поставляются из распределительных центров и с оптовых баз. С учетом роста покупательской активности розничные сети оформляют дополнительные заявки на поставку продовольственных товаров, в том числе на продукцию местных производителей", - заявили в комитете.

Согласно информации торговой сети "Перекресток", в магазинах товара припасено на три дня. "Наибольший спрос на крупы и макароны. В распределительном центре запас продовольствия - на 15 дней. В магазинах он постоянно пополняется. Поставщикам направлены дополнительные заказы, отказов не поступало", - заявили в компании.

Как сообщили в розничной торговой сети "Магнит", в фирменных супермаркетах зафиксирован рост спроса на продукты питания длительного хранения, однако ажиотажа нет, товара хватает. Поставки контролируются, продукция закупается в больших объемах.

"На складах сформированы запасы товаров первой необходимости - продуктов, средств личной гигиены, детского питания, бытовой химии, кормов для животных. Кроме того, компания создала резервы в магазинах, где это возможно. Распределительные центры Южного и Северо-Кавказского федеральных округов готовы к удовлетворению высокого спроса, логистика продумана. Увеличена отгрузка из распределительных центров в магазины на 20 процентов по всему ассортименту. Поставки товаров первой необходимости нарастили на 30 процентов. Это обеспечивает постоянное наличие продукции на полках", - сообщили в руководстве сети.

В компании отметили, что запаса бытовой химии на складах хватит более чем на четыре месяца, консервов - более чем на три, запасы социально значимых продуктов длительного хранения выросли в два раза. При необходимости компания готова увеличить интенсивность поставок в магазины, используя собственный и наемный транспорт. В настоящее время задействован весь собственный парк грузовиков - 5 600 автомобилей.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников, в крае будут следить за тем, как складывается ситуация на продовольственном рынке.

- Агропромышленный комплекс региона должен быть готов к любому развитию событий. Мы не можем допустить остановку ни одного социально значимого предприятия в связи с введением карантина. Готовы оперативно реагировать как на повышение спроса на продукцию, так и на повышение потребности в сырье наших перерабатывающих заводов, - отметил Ситников.

В крае определят, насколько удастся нарастить производство. Сейчас загрузка мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли составляет 40-60 процентов.

Корреспондент "РГ" проверил, что происходит в магазинах Ставрополя. Заметного роста цен нигде не наблюдается. Горожане, как правило, в первую очередь скупают недорогие товары. И так как после этого не во всех магазинах успевают заполнять полки дешевым, создается впечатление, что стоимость какой-то группы выросла.

- Иногда не успеваем выставлять товар. Люди обычно приходят за покупками после работы. В это время большой наплыв. Полки заполняем после закрытия, - рассказала продавец-консультант одного из супермаркетов Ирина.

- Большой наплыв был 16 марта. Тогда некоторые категории товаров очень быстро раскупили. Но на складах все есть, - сообщил заведующий складом продуктового магазина Евгений.

В Махачкале корреспондент "РГ" также прошелся по нескольким торговым точкам, чтобы проверить, есть ли дефицит продуктов и товаров первой необходимости. В небольшом магазине шаговой доступности все продукты имелись в наличии. В соседнем супермаркете ажиотажа также не наблюдалось - на полках лежали крупы, макароны, молочная продукция и консервы. В мясной лавке продавец рассказал, что в последнее время клиенты, действительно, стали покупать больше.

- Цена на баранину и говядину не изменилась, остается в пределах 340 рублей за килограмм, - заявил владелец магазина.

Впрочем, назвать ситуацию полностью стабильной в Дагестане все же нельзя. В расположенном на границе с Чеченской Республикой Хасавюрте на рынках активно скупают все продукты. При этом некоторые из них, например картошка и лук, подорожали в два раза. По словам местных жителей, покупают в основном соседи.

Власти региона уверяют, что постоянно мониторят ситуацию. По данным минсельхозпрода РД, незначительно повысился спрос на бакалею и мясо-молочную продукцию, на овощи и фрукты он на обычном уровне. В ведомстве заверяют, что на оптовых складах достаточные запасы продовольствия для бесперебойного обеспечения населения.

- На рынках Махачкалы месячный запас овощей. Проведены переговоры с коллегами из Астраханской и Ростовской областей, Ставропольского края. Соседи нас заверили, что никаких срывов поставок мукомольной и крупяной продукции не будет. Мы также не видим проблемы в плане обеспечения торговых точек подсолнечным маслом. Не будет недостатка в сахаре, его в регионе избыток, что позволило в этом году даже снизить оптовую цену, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов.

Он добавил, что в Махачкале откроются ежедневные ярмарки, где горожане смогут приобретать товар непосредственно у производителей.

В последнее время, по словам Гусейнова, наблюдается дефицит мяса. Для исправления ситуации дано поручение провести массовый забой скота. В министерстве отметили, что обязательства по поставкам мяса в Иран республика выполняет в полном объеме, из-за эпидемии коронавируса никаких ограничительных мер на вывоз продовольствия пока не вводилось.

Из-за роста покупательской активности розничные сети оформляют дополнительные заявки на поставку продовольственных товаров, в том числе на продукцию местных производителей

Как сообщил директор крупной торговой сети Магомед Амаев, некоторый ажиотаж среди покупателей все-таки наблюдается. Люди стали скупать бакалею, крупы, подсолнечное масло, консервы и хозтовары. Но он заверил, что не видит повода для беспокойства, так как необходимый запас товаров имеется в наличии.

Представители хлебозаводов также призывают не поддаваться панике. Сейчас в республике ежедневно изготавливают 450 тонн хлебобулочных изделий. "Их удорожания не ожидается", - заверил директор одного из предприятий Магомед Хизриев.

Однако в сложной ситуации оказались те, кто планирует в ближайшее время организовать свадьбы. В Дагестане они проходят с размахом, на них присутствуют сотни гостей. Закупить такое количество продуктов по приемлемой цене - дело непростое. К тому же с 19 марта 2020 года на территории республики запретили проведение массовых мероприятий. Хотя это касается в первую очередь официальных или досуговых событий, дагестанцы опасаются, что дело дойдет и до свадебных торжеств. В минздраве региона также призвали не устраивать массовых застолий, а если все же и проводить их, то соблюдать все меры профилактики.

Между тем

Власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, отметивший все же, что сейчас необходимости в такой мере нет.