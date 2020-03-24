Калининградские перевозчики столкнулись с дефицитом дальнобойщиков. С середины марта водители, вернувшиеся из стран так называемой красной зоны, отправлялись на 14-дневный карантин. С учетом того, что российский эксклав связан тесными логистическими связями со странами Евросоюза, в том числе с эпидемиологически неблагополучной Германией, вынужденный двухнедельный отдых дальнобойщиков грозил стать для региона большой проблемой.

По словам члена Общественного совета при Минтрансе России, вице-президента одного из крупнейших транспортно-логистических предприятий региона Леонида Степанюка, в их компании на карантине сейчас находятся три водителя из тридцати. Временная потеря десяти процентов штата критичной не является. Но если бы ситуация продолжила развиваться подобным образом и дальше, в какой-то момент просто некому бы стало возить калининградские грузы.

- Поэтому мы вместе с калининградским правительством разработали компромиссный алгоритм действий, позволяющий исключить все риски заражения жителей региона и избавить при этом перевозчиков от простоев, - отмечает Леонид Степанюк.

Дальнобойщик не должен контактировать ни с единым человеком, даже с членами семьи

В ходе рейса водитель должен выполнять рекомендации, которые Роспотребнадзор выпустил для международных перевозчиков. Они относятся к средствам индивидуальной защиты, организации приема пищи, ряду других моментов. Кроме того, по возвращении в регион дальнобойщик не должен контактировать ни с единым человеком, в том числе с членами своей семьи. В таком случае он может уйти в следующий рейс не через 14 дней, а раньше.

В качестве изолированного жилья, как правило, выступают арендованные квартиры. Если перерыв между рейсами краткий, некоторые дальнобойщики ночуют в машинах.

- В текущей ситуации нельзя было не повысить водителям зарплаты, - продолжает Леонид Степанюк. - Ведь наши сотрудники несут дополнительные риски, передвигаясь по европейским странам. Только из-за повышения зарплат стоимость грузоперевозок в компании увеличилась в среднем на 20 процентов. Полагаю, другие перевозчики в ближайшее время также пересмотрят свои тарифы.

В правительстве Калининградской области добавили: для морских и железнодорожных грузоперевозок вместе с бизнесом тоже разработали алгоритм работы. "Он позволяет не подвергать калининградцев риску заражения", - отметил вице-премьер региона Александр Рольбинов.