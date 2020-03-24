Новости

Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 19:29
В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день 19:20
Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
На Кубе госпитализирована еще одна россиянка с коронавирусом 18:24
Беларусь и Вологодская область обсудили перспективы сотрудничества 18:24
На Кубани и в Адыгее из-за коронавируса временно закрыли мечети 18:18
Самый кассовый фильм 2020 года выйдет онлайн раньше запланированного 18:15
Минкомсвязь просит ТВ временно расширить образовательный контент 18:12
МИД РФ и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой 18:12
"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях 18:12
Дракон из "Игры престолов" появился в "Мире Дикого Запада" 18:07
Румас предложил плотнее координировать в СГ меры по коронавирус 18:04
Исторический и Пушкинский музеи ожидают миллионные убытки 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 20:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В рейс. Общение ограничено

В эксклаве придумали, как решить проблему дефицита водителей-дальнобойщиков
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Калининградские перевозчики столкнулись с дефицитом дальнобойщиков. С середины марта водители, вернувшиеся из стран так называемой красной зоны, отправлялись на 14-дневный карантин. С учетом того, что российский эксклав связан тесными логистическими связями со странами Евросоюза, в том числе с эпидемиологически неблагополучной Германией, вынужденный двухнедельный отдых дальнобойщиков грозил стать для региона большой проблемой.

По словам члена Общественного совета при Минтрансе России, вице-президента одного из крупнейших транспортно-логистических предприятий региона Леонида Степанюка, в их компании на карантине сейчас находятся три водителя из тридцати. Временная потеря десяти процентов штата критичной не является. Но если бы ситуация продолжила развиваться подобным образом и дальше, в какой-то момент просто некому бы стало возить калининградские грузы.

- Поэтому мы вместе с калининградским правительством разработали компромиссный алгоритм действий, позволяющий исключить все риски заражения жителей региона и избавить при этом перевозчиков от простоев, - отмечает Леонид Степанюк.

Дальнобойщик не должен контактировать ни с единым человеком, даже с членами семьи

В ходе рейса водитель должен выполнять рекомендации, которые Роспотребнадзор выпустил для международных перевозчиков. Они относятся к средствам индивидуальной защиты, организации приема пищи, ряду других моментов. Кроме того, по возвращении в регион дальнобойщик не должен контактировать ни с единым человеком, в том числе с членами своей семьи. В таком случае он может уйти в следующий рейс не через 14 дней, а раньше.

Фото: Александр Погожев/ТАСС
Водителей фур на международных перевозках освободили от карантина

В качестве изолированного жилья, как правило, выступают арендованные квартиры. Если перерыв между рейсами краткий, некоторые дальнобойщики ночуют в машинах.

- В текущей ситуации нельзя было не повысить водителям зарплаты, - продолжает Леонид Степанюк. - Ведь наши сотрудники несут дополнительные риски, передвигаясь по европейским странам. Только из-за повышения зарплат стоимость грузоперевозок в компании увеличилась в среднем на 20 процентов. Полагаю, другие перевозчики в ближайшее время также пересмотрят свои тарифы.

В правительстве Калининградской области добавили: для морских и железнодорожных грузоперевозок вместе с бизнесом тоже разработали алгоритм работы. "Он позволяет не подвергать калининградцев риску заражения", - отметил вице-премьер региона Александр Рольбинов.

Экономика Работа Охрана труда Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
Минздрав запустил электронный портал по коронавирусу
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Дело сахалинских студентов передано в центральный аппарат СК России
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии