В Мурманской области предполагается активно развивать промышленный лов рыбы во внутренних водоемах, которых на Кольском полуострове насчитывается более 100 тысяч. Этот вопрос очень волнует жителей Мурманской области, где любительской рыбалкой занимаются не менее 10 тысяч человек. Эксперты опасаются, что коммерческий лов подорвет запасы рыбы и лишит многих северян любимого вида отдыха.

По мнению экспертов, лососевых рыб с каждым годом становится все меньше - их замещают налим и щука. Фото: Владислав Шидловский/РИА Новости

- В 2020 году многие внутренние водоемы Мурманской области отдают под промышленное рыболовство, - рассказал Валерий Иркашев, председатель правления фонда "Мурманский лосось". - Таких участков стало больше, чем в прошлом году, и их площади огромны. На этих участках рыбаки-любители уже не смогут ловить. Нам звонят рыбаки из Ловозерского, Мончегорского и других районов области. Они спрашивают, что им делать, и мы пока ничего не можем им ответить.

- Как правило, промышленный лов ведется с помощью сетей. Я категорический противник сетей, поскольку они наносят большой ущерб экосистемам озер и рек, - продолжает эксперт. - И если во внутренних водоемах Кольского полуострова возобновится масштабный сетной лов, его последствия будет трудно предсказать.

Примером может служить озеро Имандра - самое крупное на Кольском полуострове и 14-е в России по площади водного зеркала, своеобразный "Байкал" для региона. На его берегах находятся четыре города - Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори и Апатиты. Во время сезона здесь можно насчитать до трех тысяч рыбаков-любителей. Как правило, такие участки отдаются в пользование одному человеку, который занимается на них сетным ловом. Рыбаки-любители, согласно правилам рыболовства, туда не допускаются. Только на Имандре сегодня выделены под промрыболовство шесть участков - в добавление к шести, которые существовали раньше, подчеркнул эксперт. Их площадь составляет до трех гектаров. Стоит учесть и то, что в начале прошлого века здесь активно велся промышленный лов с помощью сетей. Еще до 40-х годов запасы водных биоресурсов Имандры были существенно подорваны, и данный ущерб до сих пор не компенсирован. Ценных видов рыб в озере стало меньше, их замещают щука, налим и корюшка.

Если во внутренних водоемах Кольского полуострова возобновится масштабный сетной лов, его последствия трудно предсказать

Ранее Имандра славилась ценными видами рыб, в том числе лососем, отмечают ученые. Сейчас озеро не в лучшем состоянии. Его ихтиофауна состояла из 15 видов, в число которых входили атлантический лосось, кумжа, арктический голец, обыкновенный сиг, европейская ряпушка, европейский хариус, сообщают в одной из своих статей специалисты Института проблем промышленной экологии Севера (ИППЭС) КНЦ РАН Петр Терентьев и Николай Кашулин. По данным об уловах 30-х годов минувшего века, они на 75 процентов состояли из крупных лососевых рыб - кумжи, сига и гольца. Но в дальнейшем численность лососевых в Имандре неуклонно сокращалась, и тенденции к ее восстановлению не наблюдается.

В областной администрации заверили, что закон не препятствует любителям отдыха с удочкой рыбачить на участках, отведенных для промрыболовства. Однако, по словам Валерия Иркашева, реальная картина нередко выглядит по-другому: к рыбакам подходит охрана и сообщает, что на участке ведется промышленный лов, неподалеку установлены сети и любителям рыбачить здесь нельзя.

- В правилах рыболовства указано, что нельзя удить на расстоянии 200 метров от стационарного орудия лова, к которым относятся сети, - говорит эксперт. - Судя по моему опыту работы в рыбоохране, участки обычно полностью перекрываются сетями и становятся недоступными для любительского лова.

При нынешних ценах на рыбу этот промысел обещает быть довольно выгодным. Так, в интернете свежий сиг продается по цене 590 рублей за килограмм, а килограмм сига холодного копчения стоит уже 1250 рублей. Килограмм свежей кумжи обходится примерно в 1000 рублей. Очень популярная среди рыбаков-любителей рыба хариус стоит порядка 700 рублей за килограмм.

При этом найти ее в магазинах региона почти невозможно, она продается преимущественно через интернет-сайты и группы в соцсетях.

Диалог о промышленном рыболовстве в озерах и реках Заполярья еще продолжается. Свои возражения относительно промрыболовства на Имандре представили администрация Мончегорска и руководство Лапландского заповедника, а местные активисты собрали около 140 подписей жителей города, возражающих против существующего механизма выделения промысловых участков на внутренних водоемах.

- Один из проектируемых участков на озере Имандра, N 8, перекрывает вход в губу Воче-Ламбина и далее в реку Нижняя Чуна на территории заповедника, - отмечает в своем письме директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков. - Второй, N 26, перекрывает вход в Монче-губу озера Имандра. Данные участки находятся на миграционных путях крупных рыб-производителей кумжи и других видов. Это поставит под угрозу существование в бассейне озера популяций кумжи и сига, которые и без того сократились. Предлагаем использовать озеро Имандра для любительского рыболовства и исключить рыбопромысловые участки на озере из перечня планируемых к рассмотрению.

По мнению экспертов, необходимо провести открытое общественное обсуждение промрыболовства в озерах и реках Заполярья. Валерий Иркашев намерен инициировать это обсуждение в ближайшие месяцы.

Ученые подчеркивают, что промысел корюшки, которая является "пришлым" видом в Имандре и уничтожает икру лосося, необходим - так же, как и меры по восстановлению исконных видов.

- Сложившаяся система управления водными биологическими ресурсами региона неэффективна и нуждается в пересмотре, - считают специалисты ИППЭС КНЦ РАН. - Прежде всего это касается Имандры. Совершенно очевидно, что неэффективность промыслового изъятия корюшки и отсутствие каких-либо работ по рыбоводству создает здесь реальную угрозу полного исчезновения лососевых и сиговых видов рыб. Требуется создание искусственных нерестилищ и возобновление работы Пиренгского рыбоводного завода по воспроизводству запасов сига, арктического гольца и кумжи.

Прямая речь

Андрей Алексеев, начальник управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой рыбопереработки министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области:

- Информацию фонда "Мурманский лосось" трудно назвать точной. В этом году мы не сформировали еще ни одного участка. Прием предложений по формированию участков еще продолжается, и их количество мы не ограничиваем - любое лицо может предложить сформировать любой участок, хоть все озеро Имандра. Будет ли оно принято, определит комиссия, куда входят представители Главрыбвода, подведомственных Росрыболовству научных организаций.

Что касается доступа рыбаков-любителей к участкам, выделенным для промрыболовства, то законодательством он не ограничен. Такое ограничение существует лишь в отношении рыбоводных участков, где выращивается рыба в садках.

Относительно ущерба запасам водных биоресурсов - есть минимальные объемы вылова, которые нельзя превышать, и этого превышения не наблюдается.