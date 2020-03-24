- В 2020 году многие внутренние водоемы Мурманской области отдают под промышленное рыболовство, - рассказал Валерий Иркашев, председатель правления фонда "Мурманский лосось". - Таких участков стало больше, чем в прошлом году, и их площади огромны. На этих участках рыбаки-любители уже не смогут ловить. Нам звонят рыбаки из Ловозерского, Мончегорского и других районов области. Они спрашивают, что им делать, и мы пока ничего не можем им ответить.
- Как правило, промышленный лов ведется с помощью сетей. Я категорический противник сетей, поскольку они наносят большой ущерб экосистемам озер и рек, - продолжает эксперт. - И если во внутренних водоемах Кольского полуострова возобновится масштабный сетной лов, его последствия будет трудно предсказать.
Примером может служить озеро Имандра - самое крупное на Кольском полуострове и 14-е в России по площади водного зеркала, своеобразный "Байкал" для региона. На его берегах находятся четыре города - Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори и Апатиты. Во время сезона здесь можно насчитать до трех тысяч рыбаков-любителей. Как правило, такие участки отдаются в пользование одному человеку, который занимается на них сетным ловом. Рыбаки-любители, согласно правилам рыболовства, туда не допускаются. Только на Имандре сегодня выделены под промрыболовство шесть участков - в добавление к шести, которые существовали раньше, подчеркнул эксперт. Их площадь составляет до трех гектаров. Стоит учесть и то, что в начале прошлого века здесь активно велся промышленный лов с помощью сетей. Еще до 40-х годов запасы водных биоресурсов Имандры были существенно подорваны, и данный ущерб до сих пор не компенсирован. Ценных видов рыб в озере стало меньше, их замещают щука, налим и корюшка.
Ранее Имандра славилась ценными видами рыб, в том числе лососем, отмечают ученые. Сейчас озеро не в лучшем состоянии. Его ихтиофауна состояла из 15 видов, в число которых входили атлантический лосось, кумжа, арктический голец, обыкновенный сиг, европейская ряпушка, европейский хариус, сообщают в одной из своих статей специалисты Института проблем промышленной экологии Севера (ИППЭС) КНЦ РАН Петр Терентьев и Николай Кашулин. По данным об уловах 30-х годов минувшего века, они на 75 процентов состояли из крупных лососевых рыб - кумжи, сига и гольца. Но в дальнейшем численность лососевых в Имандре неуклонно сокращалась, и тенденции к ее восстановлению не наблюдается.
В областной администрации заверили, что закон не препятствует любителям отдыха с удочкой рыбачить на участках, отведенных для промрыболовства. Однако, по словам Валерия Иркашева, реальная картина нередко выглядит по-другому: к рыбакам подходит охрана и сообщает, что на участке ведется промышленный лов, неподалеку установлены сети и любителям рыбачить здесь нельзя.
- В правилах рыболовства указано, что нельзя удить на расстоянии 200 метров от стационарного орудия лова, к которым относятся сети, - говорит эксперт. - Судя по моему опыту работы в рыбоохране, участки обычно полностью перекрываются сетями и становятся недоступными для любительского лова.
При нынешних ценах на рыбу этот промысел обещает быть довольно выгодным. Так, в интернете свежий сиг продается по цене 590 рублей за килограмм, а килограмм сига холодного копчения стоит уже 1250 рублей. Килограмм свежей кумжи обходится примерно в 1000 рублей. Очень популярная среди рыбаков-любителей рыба хариус стоит порядка 700 рублей за килограмм.
При этом найти ее в магазинах региона почти невозможно, она продается преимущественно через интернет-сайты и группы в соцсетях.
Диалог о промышленном рыболовстве в озерах и реках Заполярья еще продолжается. Свои возражения относительно промрыболовства на Имандре представили администрация Мончегорска и руководство Лапландского заповедника, а местные активисты собрали около 140 подписей жителей города, возражающих против существующего механизма выделения промысловых участков на внутренних водоемах.
- Один из проектируемых участков на озере Имандра, N 8, перекрывает вход в губу Воче-Ламбина и далее в реку Нижняя Чуна на территории заповедника, - отмечает в своем письме директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков. - Второй, N 26, перекрывает вход в Монче-губу озера Имандра. Данные участки находятся на миграционных путях крупных рыб-производителей кумжи и других видов. Это поставит под угрозу существование в бассейне озера популяций кумжи и сига, которые и без того сократились. Предлагаем использовать озеро Имандра для любительского рыболовства и исключить рыбопромысловые участки на озере из перечня планируемых к рассмотрению.
По мнению экспертов, необходимо провести открытое общественное обсуждение промрыболовства в озерах и реках Заполярья. Валерий Иркашев намерен инициировать это обсуждение в ближайшие месяцы.
Ученые подчеркивают, что промысел корюшки, которая является "пришлым" видом в Имандре и уничтожает икру лосося, необходим - так же, как и меры по восстановлению исконных видов.
- Сложившаяся система управления водными биологическими ресурсами региона неэффективна и нуждается в пересмотре, - считают специалисты ИППЭС КНЦ РАН. - Прежде всего это касается Имандры. Совершенно очевидно, что неэффективность промыслового изъятия корюшки и отсутствие каких-либо работ по рыбоводству создает здесь реальную угрозу полного исчезновения лососевых и сиговых видов рыб. Требуется создание искусственных нерестилищ и возобновление работы Пиренгского рыбоводного завода по воспроизводству запасов сига, арктического гольца и кумжи.
Андрей Алексеев, начальник управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой рыбопереработки министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области:
- Информацию фонда "Мурманский лосось" трудно назвать точной. В этом году мы не сформировали еще ни одного участка. Прием предложений по формированию участков еще продолжается, и их количество мы не ограничиваем - любое лицо может предложить сформировать любой участок, хоть все озеро Имандра. Будет ли оно принято, определит комиссия, куда входят представители Главрыбвода, подведомственных Росрыболовству научных организаций.
Что касается доступа рыбаков-любителей к участкам, выделенным для промрыболовства, то законодательством он не ограничен. Такое ограничение существует лишь в отношении рыбоводных участков, где выращивается рыба в садках.
Относительно ущерба запасам водных биоресурсов - есть минимальные объемы вылова, которые нельзя превышать, и этого превышения не наблюдается.