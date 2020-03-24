В Вологодской области на момент ухода номера в печать не зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусом. Тем не менее больницы региона полностью укомплектованы всем необходимым, к приему пациентов готовы обсервации. В регионе рассчитывают, что все эти койко-места останутся невостребованными, что болезнь не распространится по Вологодчине. Но все необходимые меры безопасности предприняты.

Учитывая, что вирус распространяется от туристов, побывавших за рубежом, в первую очередь контроль ведется в отношении отпускников. На 23 марта в Вологодской области обследовано 805 человек. С симптомами ОРВИ в Вологде госпитализированы 25 человек. Все они прибыли из Таиланда, Испании, Индии, Финляндии, Германии и Черногории. Часть пациентов находятся в Вологодской областной инфекционной больнице.

Как отметил главврач учреждения Леонид Розин, в этой больнице есть специальные боксы с автономным выходом и отдельной санитарной зоной. Благодаря этому внутри учреждения вирус не может распространиться. В больнице имеется все необходимое оборудование, включая аппараты ИВЛ, создан большой запас лекарств. Розин говорит, что бывали годы, когда на Вологодчине фиксировались случаи холеры и чумы, что значительно серьезнее коронавируса. Пациентов тогда оперативно пролечивали, и болезнь среди населения не распространялась.

В Череповце тех граждан, у которых подозревают коронавирусную инфекцию, решено госпитализировать в Вологодскую областную клиническую больницу N 2. Контактных лиц будут не госпитализировать, а помещать в обсерваторы. Такими площадками станут Вологодский госпиталь для ветеранов войн, санатории "Адонис" и "Леденгск". Сейчас учреждения работают в штатном режиме.

Всем вернувшимся из-за рубежа вологжанам рекомендовано звонить и рассказывать о себе по телефону областной горячей линии: 71-27-20, 71-65-44. К обратившимся выезжает бригада, берет анализы и выписывает больничный. Некоторые вызывают врачей на дом.

По данным заведующей эпидемиологическим отделом Вологодской областной поликлиники N 1 Елены Язиковой, у всех бригад есть средства защиты: одноразовые халаты, комбинезоны, перчатки, респираторы, шапочки, спиртовые салфетки. После посещения больного все эти вещи утилизируют. Анализы на коронавирус забираются в специальный пакет.

Затем вологжане остаются под наблюдением специалистов на протяжении 14 дней. Анализы на коронавирусную инфекцию делаются в три этапа. Если все необходимые лабораторные исследования показали отрицательные результаты, то пациента выписывают.

Анализ на коронавирусную инфекцию проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Вологодской области. Все необходимые тест-системы и расходные материалы имеются в достаточном количестве. Лабораторные исследования могут проводиться круглосуточно. В дальнейшем планируется проводить тестирования на коронавирус также в лабораториях Вологодской городской поликлиники Nи1 и медсанчасти предприятия "Северсталь".

- Сейчас региональная система здравоохранения максимально собранная и организованная. Мы готовы к любым вариантам изменения обстановки в области, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после посещения ряда медучреждений региона.

«Сейчас региональная система здравоохранения максимально собранна»

В аптеках региона есть некоторые сложности с масками. Запасы пополняют, но граждане сразу же их скупают. Про запас. Чтобы обеспечить всех желающих нужным количеством масок, швейные предприятия Вологды приняли решение начать изготавливать марлевые повязки на своих производствах.

С прошлой недели в Вологодской области запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек, школьники с 18 марта отправлены на двухнедельные каникулы. Олег Кувшинников призвал работодателей лояльно относиться к сотрудникам с детьми. Для студентов вузов и колледжей введено дистанционное обучение.

Особое внимание уделяется ситуации в магазинах. Власти Вологодчины ведут мониторинг цен на социально значимые товары. Пока все в норме, товары и продукты стоят как обычно. С наполнением полок в магазинах тоже все хорошо. Дефицита нет ни по одной позиции, да и было бы странно, если бы он появился - Вологодская область находится в логистическом

сердце страны, поставки продуктов и бытовой химии ведутся одновременно с оптовых складов Москвы, Петербурга и Ярославской области. Кроме того, сама Вологодчина - это крупнейший межрегиональный экспортер продуктов питания.

Правда, как отметил Олег Кувшинников в ходе мониторинга магазинов региона, сейчас ставка будет сделана на обеспечение потребностей вологжан.

-?Наша первоочередная задача - обеспечить продуктами жителей области, наполнив прилавки вологодских магазинов, а затем уже думать о выполнении поставок в другие регионы, - подчеркнул Олег Кувшинников.

В правительстве региона отмечают, что, хотя ситуация стабильная, важно, чтобы сами граждане не паниковали; все, что возможно, в регионе делается. И главная задача, которая стоит сейчас перед каждым вологжанином, - заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.