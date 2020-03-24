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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Продажный мусор

Новгородцы учатся зарабатывать на сборе, сортировке и захоронении бытовых отходов
Текст: Владислав Двоеглазов (Великий Новгород)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 62(8116)
В Великом Новгороде строят собственный полигон для отходов, а пока захоранивают мусор за деньги в соседних районах. Сборщики макулатуры и пластика жалуются на падение цен и рассчитывают, что закрытие границ из-за коронавируса пойдет на пользу рынку вторсырья.
Чтобы собрать вторсырье, бизнес идет на различные уловки. Фото: Владислав Двоеглазов/РГ Чтобы собрать вторсырье, бизнес идет на различные уловки. Фото: Владислав Двоеглазов/РГ
Чтобы собрать вторсырье, бизнес идет на различные уловки. Фото: Владислав Двоеглазов/РГ

Разделяй и собирай

Великий Новгород стал первым городом на Северо-Западе, где стали сортировать мусор. В 2006 году построили комплекс и начали выбирать из общего потока картон, металл, пластик. За 14 лет комплекс неоднократно останавливали, потому что его работа нерентабельна. Затраты на работу превышают стоимость выбранного и сданного вторсырья.

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- Технология устаревшая. Мы вручную сортируем. При графике в одну смену за год принимаем примерно 50 тонн бытовых отходов, - рассказал "РГ" директор компании-переработчика Евгений Мошников. - Отсортировывать удается всего около четырех процентов: пластик, стекло, бумагу, металл, алюминиевые банки. Это все сдается на переработку. Остальные 96 процентов подлежат захоронению на полигонах.

Чтобы довести выборку вторсырья с четырех до 10-13 процентов, нужна модернизация. Средств нет, инвестиции не предвидятся. Поэтому в Великом Новгороде начинают внедрять раздельный сбор еще на этапе, когда люди выбрасывают мусор. Первый эксперимент проводили в 2018 году, но он закончился неудачно: новгородцы несли в баки все подряд и поэтому "отсортированный" горожанами мусор снова перебирали. Баки для раздельного сбора убрали.

В этом году во дворах появились сетчатые контейнеры для пластиковых бутылок. В компании-операторе уверяют, что стоимость одной сетки - около 10 тысяч рублей. Сейчас их почти сорок в Великом Новгороде, а к концу года будет около 100. Но вопрос окупаемости сеток тоже открытый. Никто просто не подсчитывал, сколько бутылок нужно собрать с одного двора, чтобы окупить и контейнер, и его обслуживание.

В то же время частные мелкие компании тоже стараются собирать новгородское вторсырье. Так, в марте в городе за 300 тысяч рублей продавалась фирма по сбору и сортировке мусора. За эти деньги можно было получить 60 сетчатых контейнеров для сбора бутылок и площадку с ангаром для сортировки в субаренде. Покупателей не нашлось.

Мусор тоже товар

Покупать, принимать и перепродавать бытовые отходы - тоже бизнес. Сегодня в Великом Новгороде можно сдать макулатуру - от двух до пяти рублей за килограмм, пластиковые канистры и бутылки - от восьми до 16 рублей за килограмм. Цена зависит от объема, качества, места сдачи или доставки. С пунктов приема вторсырье увозят на фабрики, где цены уже в два раза выше, и компании зарабатывают на этой разнице.

- Для того чтобы мы работали официально на таком дешевом сырье, нам нужно делать стопроцентную накрутку, - рассказала владелец компании Елена Шульц. - Вот за четыре рубля купили и еще четыре

рубля должны иметь с килограмма макулатуры. При этом фабрики нас ограничивают в объемах, потому что в основном берут сырье в Белоруссии и в Прибалтике. Сейчас, когда закрыли границы, мы надеемся, что и цены вырастут на сырье, и у нас начнут больше брать, снимут ограничения.

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На рынке вторсырья весной 2019 года из-за огромного количества предложений цены упали на 40-45 процентов. Новгородские перекупщики рассчитывают, что из-за ситуации с коронавирусом в ближайшее время макулатура, бутылки, целлофан вновь подорожают.

Далеко не каждый новгородец готов собирать и копить газеты, бутылки, чтобы самому потом отвезти их на пункт приема вторсырья и получить, допустим, пятьдесят рублей. Этим в благих целях пользуются общественные активисты. Сейчас в Великом Новгороде две экологические организации пропагандируют раздельный сбор и несколько раз в месяц разворачивают во дворах временные пункты приема. Сдавшие мусор горожане ничего за это не получают, кроме чувства сопричастности уменьшению загрязнения планеты.

Экологи же сдают вторсырье, а на вырученные деньги покупают саженцы для озеленения города или тратят их на экообразование новгородцев.

Захороните отходы за болотом

В 2019 году новгородские группы в соцсетях взорвала новость: регион хотят сделать мусорным полигоном Санкт-Петербурга. Якобы твердые бытовые отходы повезут в болота Новгородчины для захоронения. Власти "новость" тут же опровергли. Но заработать на хранении и захоронении чужого мусора можно, и это даже делают новгородцы, правда, пока в рамках своей области.

В 2015 году основной полигон ТБО Великого Новгорода был переполнен и закрыт. Нового не построили. И все отходы из областного центра и еще ряда районов начали свозить в пригород Малой Вишеры. Полигон принадлежит Маловишерской администрации и находится в аренде у компании, оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). За что компания платит.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По данным администрации Маловишерского района, полигон передан новгородской компании с 2018 до 2023 года, с годовой арендной платой 1 016 000 рублей. Средства поступают в бюджет района, но этим доход не ограничивается. Оператор ТКО платит еще за ущерб природной среде, и часть этих денег также поступает в местный бюджет.

Всего в Новгородской области четыре зоны деятельности региональных операторов, которые собирают, сортируют и захоранивают отходы. Редакции "РГ" в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора сообщили, что в 2019 году плата всех операторов за негативное воздействие на окружающую среду - чуть более 20,5 миллиона рублей. Из которых около одного миллиона рублей перечислено в федеральный бюджет, 8,2 миллиона рублей - в региональный и более 11 миллионов - в местные бюджеты.

- В январе этого года мы перестали возить отходы Великого Новгорода в Малую Вишеру, а сейчас пользуемся услугами полигона города Чудово. Его арендует другая организация, поэтому в месяц теперь платим им около 1,5 миллиона рублей, - рассказал "РГ" Евгений Мошников. - Свой полигон еще строим. Средства кредитные - более одного миллиарда рублей. Завершить все работы и запустить объект планируем весной 2021 года.

Резину новгородцы отвозят на переработку в Тверь, картон - в Боровичи, макулатуру - в Коммунар Ленинградской области, пластиковые бутылки - в Гусь Хрустальный. Крупных предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов строить в регионе не собираются. Большую часть мусора и в дальнейшем планируют закапывать в землю, на языке профессионалов - захоранивать. В Новгородской области на строительство новых полигонов в ближайшие годы предполагают потратить около двух миллиардов рублей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

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