Петербургские студенты построили копию своего вуза в Minecraft

Группа петербургских студентов построила в популярной игре Minecraft копию здания Института истории СПбГУ. На очереди Здание Двенадцати коллегий, где расположена администрация вуза.

Как сообщают в группе "Minecraft СПбГУ", объединяющей поклонников игры, для создания копии вуза был создан специальный сервер, в постоянном режиме онлайн находятся 10-20 игроков.

Фото: Скриншот с сервера СПбГУ

Строительство корпуса истфака студенты вели коллективными усилиями и справились за несколько часов. Сейчас студенты могут ходить по виртуальному зданию, сдавать вещи в нарисованный гардероб, посещать столовую, пить кофе из автомата, сидеть в аудиториях и даже слушать лекции.

Фото: Скриншот с сервера СПбГУ

Посетить вуз лично студенты не могут - всех перевели на дистанционное обучение.

Чтобы все было будто по-настоящему, студенты даже нарисовали любимых преподавателей.