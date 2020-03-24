Петербуржцы примут участие в акции #МыВместе

Проект мывместе2020.рф предлагает конкретную информацию о том, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Уже сейчас крупные компании организуют "горячие линии", предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения: сайт мывместе2020.рф поможет сориентироваться в этом море.

В разделе "Предложить помощь" любые организации могут разместить сведения о ресурсах, которыми они готовы поделиться, - продуктах, средствах, услугах и др.

Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка "Стать волонтером") и узнать о возможностях оказания адресной поддержки.

Кроме того, на сайте можно прочесть новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Стоит отметить, что в Петербурге пожилым людям из группы риска - одиноким пенсионерам, ветеранам, людям, находящимся в самоизоляции оказать бытовую помощь готовы волонтеры.

Жители Санкт-Петербурга могут позвонить на номер горячей линии по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет. Операторы ответят на все вопросы, касающиеся коронавируса. Также по номеру горячей линии пожилые и маломобильные жители могут оставить заявку волонтерам на оказание необходимой помощи. Волонтеры будут помогать в распределении продуктов первой необходимости и лекарств, помогать в быту.

Телефон "горячей линии" - 8 (800) 200-34-11. Колл-центр работает круглосуточно. Важно отметить, что все волонтеры прошли дистанционное и очное обучение. Они обеспечены необходимыми средствами защиты. Присоединиться к команде волонтеров могут жители города от 18 до 50 лет, не имеющие хронические заболевания.

- Важно сейчас оказать помощь тем, кто оказался на самоизоляции у себя дома, особенно пожилым людям. Эта помощь должна быть своевременной и качественной. При этом важно уделить внимание психологическому состоянию человека, чтобы среди граждан не распространялась паника, - подчеркнул руководитель Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга Георгий Борисов.