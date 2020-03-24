Покупателей стали больше интересовать инвестиции в жилье

Согласно данным ЦИАН, ослабление курса рубля подняло покупательскую активность на 42 процента. При этом количество запросов на вторичном рынке выросло на 44, на первичном - на 35 процентов. Есть и другая особенность: пять процентов продавцов сняли свои квартиры с продажи - в ожидании более стабильных времен.

Несмотря на шокирующие показатели, эксперты уточняют: покупатели в разных городах ведут себя по-разному. К примеру, в Новосибирске количество поисковых запросов увеличилось на 67 процентов, в Перми и Волгограде - на 59 процентов. Наименее активными оказались жители Москвы (+42 процента) и Санкт-Петербурга (+35 процентов). По мнению аналитиков ЦИАН, такая разница объясняется тем, что в столицах число владельцев валютных вкладов значительно выше, поэтому они гораздо спокойнее реагируют на перепады курса рубля.

Тем временем в Петербурге "первичка" стала расти в цене, уверены эксперты bn.ru: за февраль она "прибавила" 1,2 процента, или 1,4 тысячи за квадратный метр. С начала года рост составил порядка двух процентов. Больше всего подорожали небольшие квартиры. Средняя цена предложения в строящихся домах класса масс-маркет составила: студии и однокомнатные - 4,8, "двушки" - 7,2, "трешки"- 9,8 миллиона рублей. Московские новостройки в феврале этого года подорожали на 1,6 процента в старых границах Москвы и на 1,9 процента - в Новой Москве.

Напомним, что по итогам 2019 года цены подросли на 9,6 процента за "квадрат" - на первичном, и на восемь процентов - на вторичном рынках. В Ленобласти новостройки прибавили 19 процентов за год, в Москве - 8,4 (в старой) и 16,9 процента (в новой).

Количество запросов на вторичном рынке выросло на 44, на первичном — на 35 процентов

В этом году эксперты ожидали прибавления в пять-шесть процентов, но на фоне изменения курса рубля прогнозы могут стать другими. В долгосрочной перспективе - ближайшие три года - эксперты фонда World Real Estate Fund ожидают падения цен на недвижимость в районе 10 процентов, что "может быть связано со снижением покупательского спроса, а также с падением рубля". В целом полагают другиеэксперты, сейчас сложно делать прогнозы относительно поведения стоимости квадратного метра, так как, несмотря на снижение курса рубля и цен на нефть, а также падение фондовых рынков, масштабы явления несравнимы с кризисами 2008 или 2014 годов. Оказать влияние на рынок могла ключевая ставка Банка России, которая, несмотря на прогнозы, осталась на прежнем уровне - шесть процентов. И именно эта низкая ставка и оказала влияние на ажиотажный спрос в этом году.

Аналитики, судя по всему, осторожны в своих выводах из-за неопределенности ситуации. Ведь обесценивание рубля вызвало самый высокий всплеск спроса на жилье за последние два года. Напомним, что падение курса рубля на 10 процентов в апреле 2018 года повысило спрос "всего" на 23 процента. В августе 2018 года рубль потерял еще семь процентов, что увеличило количество поисковых запросов на 20 процентов. Однако в 1998-1999 годах, когда цены не недвижимость выросли в 2,5 раза, количество сделок выросло, в отличие от ситуации 2008-2009 годов, когда цены упали на 10 процентов вместе с числом сделок (в 2009 году на 15 процентов). В 2014-2015 годах цена снизилась примерно на 10 процентов, количество сделок в 2015 году упало на 20 процентов.