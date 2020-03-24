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24.03.2020 14:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Руды Заполярья

Северо-Запад может стать главной базой производства титановой продукции в России
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 62(8116)
Регионы Северо-Запада могут стать базой для производства диоксида титана - сырья для его получения и множества других продуктов, востребованных промышленностью, здесь достаточно. Об этом сообщается в итогах исследования специалистов Института экономических проблем (ИЭП) Кольского научного центра РАН и Санкт-Петербургского горного института. По данным ученых, выявлены значительные промышленные запасы и ресурсы разнообразного, в том числе нетрадиционного, титансодержащего сырья в Мурманской и Тамбовской областях, а также Карелии.

Сегодня потребление титановой продукции в России значительно снизилось по сравнению с советским периодом. Но даже сейчас отрасли промышленности обеспечены диоксидом титана лишь в малой степени.

- Экономическое развитие химической, лакокрасочной, фармацевтической и других базовых отраслей промышленности сегодня серьезно сдерживается, - отмечают директор ИЭП Сергей Федосеев и главный научный сотрудник института Федор Ларичкин. - Причина этого - сокращение импорта диоксида титана.

Фото: Пресс-служба Кировского филиала "Апатит"
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Со стороны российских предприятий ежегодный рост спроса на диоксид титана составляет примерно 1-1,5 процента. Мировые запасы титанового сырья на 2018 год составили 872 миллиона тонн. По величине активной части запасов Россия занимает третье место в мире после Китая и Украины. Но российская доля в мировом производстве концентрата диоксида титана составляет лишь 0,4 процента. Однако только в Мурманской области расположены три месторождения титаномагнетитовых руд - Колвицкое, Пудожгорское и Африканда. В Северо-Западном регионе расположены и другие месторождения, запасы которых разведаны и изучены пока недостаточно. Это Койкарское, Елетьозерское, Вуориярвинское (Карелия), Гремяха-Вырмесское, Лесная Варака, Цагинское (Мурманская область). Есть месторождения и в Коми, причем самые крупные в стране.

Сегодня их рассматривают как перспективные резервные источники. Но предварительные технико-экономические показатели данных месторождений свидетельствуют о том, что технически вполне возможно вовлечь их в производство в ближайшей перспективе. Кроме того, существует техногенное месторождение апатитонефелиновых хвостов предприятия "Апатит", в котором содержится значительное количество диоксида титана. Для исследования возможностей комплексной переработки апатитской руды в 1984 году была введена в эксплуатацию опытно-промышленная установка "Пигмент", освоенная в 1989 году. Благодаря ей из хвостов был получен диоксид титана разных модификаций, однако после распада СССР эти работы прекратились.

 Российская доля в мировом производстве концентрата диоксида титана составляет лишь 0,4 процента

Ученые подсчитали предварительные возможности окупаемости инвестпроекта по разработке Колвицкого, Африкандского и Пудожгорского месторождений Кольского полуострова из расчета добычи 80 тысяч тонн в год, что покрыло бы российские потребности. При этом учитывались предполагаемые преференции для разработчиков сухопутных месторождений в Арктике. Полученные данные показали, что проект окупит себя с вероятностью 47,87 процента.

Фото: Константин Брайцев
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Еще один шанс создания "титановой" отрасли на Кольском полуострове - это освоение перовскит-титаномагнетитового месторождения Африканда. Оно разведано лишь на 420 м в глубину, и при этом нижняя его граница не достигнута. В одном километре от месторождения расположен рабочий поселок Африканда. Запасы руд в месторождении составляют по комплексной руде 626,2 миллиона тонн, по диоксиду титана - 52,2 тысячи тонн и по редкоземельным металлам - 863 тысячи.

- Африкандский проект может послужить ядром Кольского химико-технологического кластера, идея которого вынашивается с 2011 года, - отметил заместитель председателя КНЦ РАН Владимир Маслобоев. - Тогда планировалось, что в состав кластера войдут все основные горнопромышленные компании Заполярья, но проект не был поддержан федеральными властями. Сейчас эта задача вновь актуальна: правительство РФ начало разработку стратегии по созданию отечественной редкометаллической и редкоземельной промышленности, подразумевающей производство в том числе и диоксида титана.

Эту отрасль предполагается развивать и в Республике Коми. С правительством региона уже заключено соглашение о создании Национального горнопромышленного кластера (НГПК) с целью комплексного освоения месторождений титанового, кварцевого и других видов минерального сырья, расположенных на территории республики. Основные виды продукции, которые планирует выпускать НГПК, - концентраты высокопористого рутила, пигментный диоксид титана, титановые порошки для аддитивных технологий при 3D-печати, синтетический игольчатый волластонит, специальная керамика и полимеры, строительные материалы, а также базальты, щебень и песчано-гравийные смеси.

Поддержку подобных проектов предполагается усилить. Напомним, 12 марта Госдума приняла в первом чтении пакет подготовленных Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Это даст шансы на то, что освоение мурманских месторождений все же начнется.

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