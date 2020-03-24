В Республике Коми с нынешнего года стартовал федеральный проект по введению социального контракта.

Его цель - поддержать малоимущих жителей и дать им шанс выйти из трудной финансовой ситуации. И уже более 800 человек приступили к реализации проекта. Программа рассчитана на все муниципалитеты.

На сегодняшний день в Коми проживают около 15 тысяч малоимущих семей - это 50 тысяч граждан, их доля от всего населения - 14 процентов. Поэтому в правительстве поставили задачу: за четыре года сократить этот показатель до 8,5 процента.

Эксперимент по введению социального контракта в тестовом режиме начался в прошлом году в двух муниципалитетах - Корткеросском и Сосногорском. На эти цели из регионального бюджета выделили более 95 миллионов рублей. Участниками проекта стали малоимущие благополучные семьи. То есть у них не было никаких замечаний ни по линии правоохранительных органов, ни по линии органов опеки. Естественно, они не должны были злоупотреблять спиртными напитками.

- Моему зятю - мужу младшей дочери - сделали серьезную операцию. Нужна была реабилитация, пришлось уйти с работы, а у них двое ребятишек, - рассказала корреспонденту "РГ" Ольга Максимовна. - Мы с дедом помогали как могли. Наши пенсии тоже не ахти какие. А потом решили заключить соцконтракт. Каждый месяц им перечисляли по 15 тысяч. И все время зять искал место.

- Получилось?

- Уже работает в соседнем поселке. Выплаты помогли им продержаться. Ольга Максимовна попросила не писать ее фамилию. Оказалось, люди неловко себя чувствуют, заявляя о бедственном материальном положении собственной семьи. Считают, что это стыдно. С начала нынешнего года социальный контракт действует на территории всей республики. В министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми корреспонденту "РГ" добавили, что в ведомстве только начинают работать с семьями. Интерес большой, люди постоянно обращаются, интересуются, подают заявки. Соцконтракт - это соглашение, которое заключается между малоимущим гражданином и центром соцзащиты, срок - от трех месяцев до одного года. По итогам центр обязуется выплатить жителю республики пособие, а тот - выполнить мероприятия, которые предусмотрены в его индивидуальной программе социальной адаптации. На начало марта такое соглашение уже заключили 828 жителей республики. Государственную социальную помощь на основании контракта окажут по нескольким направлениям. К примеру, 169 человек заключили соцконтракт по поиску работы, 214 - решили пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. В этих случаях ежемесячная выплата будет составлять 14 тысяч 868 рублей. 48 участников программы хотят заняться предпринимательской деятельностью. Они смогут получить единовременную выплату до 250 тысяч рублей.

- Главная задача семейного социального контракта - это борьба с бедностью, - отметил Сергей Артеев, председатель комитета по социальной политике Государственного совета Республики Коми.

Справка "РГ"

Участие в федеральном проекте предоставления госсоцпомощи на основании социального контракта позволит почти трем тысячам жителей Коми улучшить свое материальное положение и выйти из бедности.

На оказание господдержки малоимущим гражданам региона в 2020 году направят 651 миллион рублей, из которых 195 миллионов - республиканские средства, 456 - федеральные.