Дело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд Петербурга

В Октябрьский районный суд Петербурга поступили материалы резонансного уголовного дела об убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ известным историком Олегом Соколовым.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, материалы переданы судье, но к производству пока не приняты.

Убийство девушки в релизе суда называется бытовым, в качестве причины указывается взаимная ревность.

Также сказано, что аспирантка Анастасия Ещенко была расстреляна в упор. По данным следствия, девушке вначале выстрелили в голову, она подавала признаки жизни, но обвиняемый пытался ее задушить. После историк Соколов, по материалам следствия, еще трижды выстрелил в голову своей жертве. Девушка умерла.

Далее историк расчленил тело погибшей, используя ножовку, два кухонных ножа и топора. Останки аспирантки были выброшены в реку Мойку.

Соколова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. Историк признал свою вину.