Русский музей запустил онлайн-лекторий

Сегодня, когда музеи вынужденно приостановили прием посетителей, онлайн-лекторий виртуального Русского музея набирает популярность.

В программе - передачи для взрослых и детей, онлайн-экскурсии, занимательные уроки, лекции, встречи со специалистами в сфере искусства и открытые показы фильмов, посвященных Русскому музею, его коллекции и истории русского изобразительного искусства. Встречи пройдут под руководством ведущих российских и зарубежных музейных сотрудников, реставраторов, научных сотрудников, известных художников и преподавателей ведущих вузов.

Помимо онлайн-экскурсий по основной экспозиции Русского музея, в числе которых "Александр Иванов. Явление Христа народу", "Икона "Чудо св. Георгия о змие", "Федор Бруни. Медный змий", "История одной картины. Федор Лосенко. "Владимир и Рогнеда", "Генрих Семирадский. Фрина на празднике Посейдона", участники программы смогут принять участие в обзорной экскурсии по Михайловскому замку и открытом показе фильмов "Александр III. Бронзовый странник" и "Восхождение на Амвон".

Онлайн-программа также включает цикл лекций, приуроченных к юбилею Русского музея. Лекция по выставке "Картина, стиль, мода" расскажет об искусстве и моде разных эпох.

С 27 марта в Центре мультимедиа продолжат ставшие уже традиционными встречи с кураторами знаковых выставок Русского музея. В этот раз в рамках онлайн-лекции речь пойдет об одной из самых масштабных выставок 2020 года - "Александр III. Император и коллекционер", которая разместилась в залах Михайловского замка. В лекции, построенной на материалах выставки, будут раскрыты разные аспекты личности Александра III как собирателя живописи и покровителя искусства. Слушатели узнают малоизвестные исторические факты из жизни императора, познакомятся с произведениями знаменитых художников из его коллекции.

Все лекции и кинопоказы будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале проекта на YouTube.

- Сегодня наш Центр мультимедиа - один из наиболее профессионально оснащенных и приспособленных под специфику музейной работы в России, - отмечает директор Русского музея Владимир Гусев. - К трансляциям помимо виртуальных филиалов Русского музея сегодня может присоединиться любой пользователь интернета.