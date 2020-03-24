Со дна Финского залива подняли старинные пушки, украденные с форта

В Кронштадте со дна Финского залива подняли четыре чугунные пушки, которые в позапрошлом году украли с Северного форта, сообщает Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Пушки изначально находились на Батарее северной №6, это Северный форт. Никто и не думал, что их можно украсть, ведь вес каждого орудия составлял порядка четырех тонн. Тем не менее, нашлись злоумышленники, которые в 2018 году неизвестным пока способом умудрились похитить восемь пушек.

Семь из них стояли у южной ограды внутреннего двора форта, еще одну украли с постамента южного причала. Полиция возбудила уголовное дело. Осенью прошлого года четыре пушки были найдены в промзоне Кронштадта. Их вернули на форт. Оставался вопрос, где еще четыре пушки.

Оказалось, что орудия затоплены на дне Финского залива. При содействии Главного командования ВМФ пушки подняли на поверхность. В скором времени их вернут на батарею, которая после кражи стала тщательно охраняться.