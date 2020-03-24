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24.03.2020 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Все калининградцы стали фигурантами административных дел по статье "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)". Материалы в ближайшее время рассмотрят мировые судьи. Нарушителям грозит штраф - от пятисот рублей до одной тысячи.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В правительстве Калининградской области напомнили: все приехавшие из-за границы, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, должны находиться на изоляции в течение 14 календарных дней. Это можно сделать дома или в обсерваторе, который в регионе функционирует на базе детского лагеря "Паруса надежды". По информации на 24 марта под медицинским наблюдением находятся 1202 калининградца, в том числе 17 - в "Парусах надежды".

Персонифицированный список изолированных граждан калининградское управление Роспотребнадзора направляет для контроля в региональное УМВД. Полицейские отмечают: наиболее типичными нарушениями режима являются отсутствие пациента по месту фактического пребывания или его нахождение в общественном месте. Сотрудников УМВД, которые общаются с такими нарушителями, обеспечивают медицинскими масками и перчатками.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Распространение коронавируса COVID-19

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