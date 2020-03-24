В Петербурге общественный транспорт начали дезинфицировать ежедневно

В Петербурге общественный транспорт будут обрабатывать дезинфицирующим веществом не только ежедневно в транспортных парках перед выпуском на линию, но и в процессе работы, на конечных остановках, сообщили организаторы перевозок.

Сам процесс обработки подвижного состава в парках перед выпуском на линию предусматривает уборку пола и подножек, подметание пола, а также влажную уборку с дезинфекцией и протиркой насухо потолка, стен, дверей салона, поручней, сидений, ограждений стекол и ручек вентиляционных люков. На конечных станциях в ходе дополнительной дезинфекции подвижного состава между рейсами дважды за смену будет проводиться аэрозольная обработка с помощью генератора холодного тумана. В парках дезинфекцию проводят сотрудники компании-перевозчика, на конечных станциях - сотрудники привлеченной клининговой организации.

Дополнительные меры введены и при обработке городских автобусов. Обработка включает в себя протирание ручек дверей и поручней после возвращения автобусов в парк. Это же делается на конечных станциях между рейсами.

На днях в метрополитене сообщили, что теперь подземку дважды в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами, концентрация которых увеличена на 30 процентов по сравнению с обычной. Четыре раза в сутки влажная уборка с помощью дезинфицирующих растворов проводится в пассажирских зонах и вестибюлях, на турникетах. Также протирают поручни эскалаторов, входные двери, автоматы, инфостойки. Каждые полчаса обрабатывают поверхности у касс. Два раза в сутки дезинфицируются поручни и сиденья всех поездов.