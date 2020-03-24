В Петербурге отремонтировали танки Т-34 для участия в параде Победы

В Санкт-Петербурге на бронетанковом ремонтном заводе капитально отремонтировали 30 танков Т-34. Все эти легендарные машины будут участвовать в параде на Красной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, специалисты предприятия провели большую работу. Они разобрали и собрали каждый танк, все агрегаты, почистили корпус и детали от ржавчины. После капитального ремонта танки обкатали.

Т-34 уже погрузили на железнодорожные платформы. Они отправятся в подмосковное Алабино, где будут участвовать в репетициях. А 9 Мая выйдут на парад Победы в Москве.

Т-34 - советский средний танк Великой Отечественной войны. Являлся основным до первой половины 1944 года. Впервые в практике мирового танкостроения на Т-34 установили длинноствольную 76-миллиметровую пушку Л-11. Она превосходила по скорости бронебойного снаряда все существующие на то время танковые артиллерийские системы.