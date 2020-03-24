За минувший год в Петербург въехало 366 000 трудовых мигрантов, что на 7000 меньше, чем в 2017 году. По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, если до 2018 года количество мигрантов, приезжавших на работу в Северную столицу России, постоянно росло, то с 2018 года тенденция резко переломилась. Уменьшается число выданных патентов на работу для граждан из "безвизовых" стран. В три раза - с 47 456 до 129 050 - увеличилось число расторгнутых трудовых договоров с иностранными гражданами.

Означает ли это, что Северная столица научилась обходиться своими силами, без привлечения человеческого капитала из-за границы? Эксперты не согласны с таким утверждением. На состоявшемся в Петербурге VI Международном форуме труда отчетливо прозвучала мысль: сегодня необходимо решительнее переводить нелегальные миграционные практики в правовое поле. Рынок труда созрел до того, что работать "по старинке" на нем уже не получается.

По заявленным требованиям работодателей 92,92 процента иностранных работников должны иметь среднее профессиональное образование, опыт работы от трех лет (66,70 процента). Вместе с тем доля квалифицированных иностранных работников остается низкой: более половины мигрантов - 65,2 процента - трудятся подсобными рабочими.

Доцент СПбГУ Павел Лисицын объясняет снижение количества мигрантов из Средней Азии конкуренцией на мировом рынке труда.

- Например, в Узбекистане плотно работают агентства по найму из Кореи, - говорит он. - Конкуренция со стороны Кореи и Казахстана влияет на выбор страны и для мигрантов из Таджикистана, из Киргизии.

При этом Корея и Казахстан предпочтительнее для потенциальных мигрантов из этих стран в связи с их более эффективной адаптационной стратегией, уверен ученый.

Между тем в Узбекистане до 700 000 молодых людей в год выходят на рынок труда, хотя реальная годовая потребность этого рынка составляет всего около 370 000 человек.

Петербург нуждается в привлеченных кадрах из других стран. Мигрантов ждут предприятия обрабатывающей промышленности, строительства, сферы услуг.

Но для того, чтобы сотрудничество было плодотворным, необходимо устранить ряд препятствий, о которых активно говорили эксперты, выступая на площадках Форума труда.

Так, заведующая Центром публично-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России профессор Людмила Андриченко отмечает: за последние шесть лет порядка 50 федеральных законов внесли изменения в миграционное законодательство. Наслоение механизмов правового регулирования, многочисленные пересечения и дублирования приводят к тому, что происходит размывание норм. Скажем, квоты на въезд регулируются сразу несколькими законодательствами. А меры ответственности за нарушения миграционного режима - например, депортация - начинают восприниматься как наказание за преступление. Хотя депортация в правовом смысле наказанием вовсе не является. В результате происходит то, что эксперты уже окрестили "кримиграцией" - слиянием норм уголовного и миграционного законодательства.

Понятно, такая среда - не лучшая платформа для развития трудовой миграции.

Спасти положение, по единодушному мнению экспертов, должен модельный миграционный кодекс - важнейший и давно обсуждаемый документ, призванный унифицировать миграционные процессы в СНГ.?Вслед за модельным кодексом и по его подобию должны появиться аналогичные документы во всех странах СНГ, но пока такой кодекс есть только в Азербайджане.

Спасти положение должен модельный миграционный кодекс, призванный унифицировать миграционные процессы в СНГ

По оценкам президента Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции Международный альянс "Трудовая миграция" Николая Курдюмова, модельный миграционный кодекс для стран СНГ должен включать в себя регулирование таких проблем, как налогообложение, содержать перечень льгот и механизмы "прощения" за незначительные нарушения, освещать вопросы регулирования социального и медицинского обслуживания, защиты прав и интересов мигрантов. Кроме того, он должен регулировать деятельность негосударственных структур, участвующих в процессе приема мигрантов. Например, частных агентств занятости.

Работодатель, по мнению эксперта, должен быть заинтересован в приеме тех работников, кто приезжает в страну по оргнабору. Он должен содействовать их адаптации и обеспечению равного уровня доходов по сравнению с работниками - гражданами принимающей страны.

Эту позицию поддерживают и другие эксперты. Так, президент Конгресса национальных объединений России Владимир Хомерики предлагает пересмотреть норму закона, в соответствии с которой мигрант должен приступить к работе только после получения патента. Это приводит к тому, что мигранты вынуждены по месяцу ждать его оформления, что ведет к просрочке времени, выделенного им на трудоустройство, и автоматически делает их нарушителями миграционного законодательства.

По словам директора петербургского Центра трудовых ресурсов Алексея Чистякова, одним из важных аспектов создания цивилизованного рынка трудовой миграции является цифровизация всех ее этапов и создание единого информационного центра мигрантов, к которому имели бы доступ профильные ведомства всех стран СНГ. К слову, он отметил необычную тенденцию на рынке трудовой миграции в странах СНГ: там появились очереди в русскоязычные школы, потому что происшедший несколько лет назад массовый переход с кириллицы на латиницу существенным образом затруднил адаптацию трудовых мигрантов в России из-за языкового барьера.