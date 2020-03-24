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24.03.2020 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Республике Коми одинокого лосенка определили в этнопарк

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: Минприроды Республики Коми Фото: Минприроды Республики Коми
Фото: Минприроды Республики Коми

Лосенку, который вышел в небольшой поселок в Республике Коми, нашли новый дом. Его уже отвезли в село Ыб, где находится Финно-угорский этнопарк.

Когда лосенок появился в Верхней Максаковке, население чуть ли не в полном составе вышло на него посмотреть, угостить ветками и сфотографировать. А лесное животное с удовольствием принимало угощение и не опасалось людей.

Фото: iStock
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Как предположили местные охотники, скорей всего, мать лосенка загрызли волки, поэтому малыш и ушел к людям. При иных обстоятельствах он бы остался с матерью.

В Верхнюю Максаковку выехали сотрудники охотуправления Минприроды Коми. Лосенка сначала перевезли на конеферму, где животное осмотрел ветеринар. Он и определил, что малышу приблизительно 10 месяцев.

После этого лесного обитателя отправили на постоянное место жительства - в Финно-угорский этнокультурный парк. Лосенка назвали Максом. Это созвучно с тем местом, где его и нашли. Кстати, в парке уже живут две лосихи - Моня и Муля. Их привезли в сентябре 2018 года из поселка Якша.

Как прокомментировали в Минприроды Республики Коми, нельзя было вернуть лосенка в естественную среду. Он бы стал легкой добычей для волков. А в центре он под защитой, адаптируется и подружится с лосихами.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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