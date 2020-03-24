Новости

Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 19:29
В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день 19:20
Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
На Кубе госпитализирована еще одна россиянка с коронавирусом 18:24
Беларусь и Вологодская область обсудили перспективы сотрудничества 18:24
На Кубани и в Адыгее из-за коронавируса временно закрыли мечети 18:18
Самый кассовый фильм 2020 года выйдет онлайн раньше запланированного 18:15
Минкомсвязь просит ТВ временно расширить образовательный контент 18:12
МИД РФ и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой 18:12
"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях 18:12
Дракон из "Игры престолов" появился в "Мире Дикого Запада" 18:07
Румас предложил плотнее координировать в СГ меры по коронавирус 18:04
Исторический и Пушкинский музеи ожидают миллионные убытки 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 20:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лекарства без очереди

В Петербурге введут упрощенный порядок госзакупок
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Упрощенный порядок государственных закупок введен в Северной столице. Эта мера, как пояснил председатель комитета по государственному заказу правительства города Александр Жемякин, позволит оперативнее снабжать предприятия, аптеки и торговые точки города особо необходимыми в период коранавирусной инфекции товарами. Это касается медицинского оборудования или лекарственных препаратов. В нынешних условиях скорость поставок имеет большое значение.

Главное новшество принятого решения заключается в том, что появляются дополнительные возможности закупок у единственного поставщика. Этот порядок регулируется федеральным законодательством. И дает право осуществить закупку у единственного поставщика определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также обстоятельств непреодолимой силы. Именно такие обстоятельства создала пандемия вируса COVID-19.

Фото: iStock
Самозанятые смогут участвовать в госзакупках наравне с МСБ

- Если в обычное время мы проходим конкурсные процедуры, которые предполагают целый пакет документов и достаточно сложный путь, то в случае предупреждения чрезвычайной ситуации нам разрешено закупать товары у единственного источника. То есть мы можем сразу пойти и купить те же самые маски и лекарства напрямую у поставщика, - сказал Жемякин.

Важно отметить, что при таком упрощенном порядке все равно будут строго контролироваться и цена, и объем закупок. Вместе с тем будет контролироваться и сама потребность в такой закупке. При этом по итогам контрактов особо подозрительные по цене контракты будут направляться в контролирующие органы. Антимонопольное ведомство также имеет право перепроверить цену контракта.

Теперь есть возможность сразу пойти и купить те же самые маски и лекарства напрямую у поставщика

Заявки могут приниматься в течение не более четырех дней, это минимум по договору Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Все действия заказчика сокращены до одного дня. А срок заключения контракта с отобранным победителем сокращен с семи до двух дней, то есть более чем в три раза.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
Минздрав запустил электронный портал по коронавирусу
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Дело сахалинских студентов передано в центральный аппарат СК России
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии