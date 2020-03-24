Упрощенный порядок государственных закупок введен в Северной столице. Эта мера, как пояснил председатель комитета по государственному заказу правительства города Александр Жемякин, позволит оперативнее снабжать предприятия, аптеки и торговые точки города особо необходимыми в период коранавирусной инфекции товарами. Это касается медицинского оборудования или лекарственных препаратов. В нынешних условиях скорость поставок имеет большое значение.

Главное новшество принятого решения заключается в том, что появляются дополнительные возможности закупок у единственного поставщика. Этот порядок регулируется федеральным законодательством. И дает право осуществить закупку у единственного поставщика определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также обстоятельств непреодолимой силы. Именно такие обстоятельства создала пандемия вируса COVID-19.

- Если в обычное время мы проходим конкурсные процедуры, которые предполагают целый пакет документов и достаточно сложный путь, то в случае предупреждения чрезвычайной ситуации нам разрешено закупать товары у единственного источника. То есть мы можем сразу пойти и купить те же самые маски и лекарства напрямую у поставщика, - сказал Жемякин.

Важно отметить, что при таком упрощенном порядке все равно будут строго контролироваться и цена, и объем закупок. Вместе с тем будет контролироваться и сама потребность в такой закупке. При этом по итогам контрактов особо подозрительные по цене контракты будут направляться в контролирующие органы. Антимонопольное ведомство также имеет право перепроверить цену контракта.

Теперь есть возможность сразу пойти и купить те же самые маски и лекарства напрямую у поставщика

Заявки могут приниматься в течение не более четырех дней, это минимум по договору Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Все действия заказчика сокращены до одного дня. А срок заключения контракта с отобранным победителем сокращен с семи до двух дней, то есть более чем в три раза.