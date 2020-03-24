В СЗФО стало больше регионов с дефицитными бюджетами

Число субъектов РФ с дефицитом бюджета увеличилось более чем вдвое. Если в позапрошлом году расходы превысили доходы в 15 регионах, в прошлом году - в 35. Северо-Западный федеральный округ, по информации федерального Минфина, завершил прошлый год с профицитом в 12,5 миллиарда рублей. Но по сравнению с позапрошлым годом показатель сократился практически в пять раз. За этими цифрами стоят реальные проблемы: некоторым регионам денег не хватает не только на программы развития, но и на срочные мероприятия.





Живут не по средствам

В целом по стране доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в прошлом году все-таки превысили расходы. Но незначительно - на 4,7 миллиарда рублей. Для сравнения: в позапрошлом году профицит составил 513 миллиардов рублей.

При этом поступления в бюджеты субъектов РФ не сократились. Наоборот, прирост НДФЛ, который для большинства областей и республик является важнейшим источником собственных доходов, составил 302 миллиарда рублей. Поступления налога на прибыль увеличились на 253,5 миллиарда.

Расходы регионов, впрочем, возросли еще более существенно - с 11,9 триллиона до 13,6 триллиона рублей. Отчасти это связано с реализацией национальных проектов (НП). Большую часть трат в рамках НП берет на себя федеральный центр, направляя в субъекты РФ целевые субсидии. Несмотря на это, некоторые сопутствующие расходы стали для местных властей неожиданными.

- Возьмем, к примеру, закупки оборудования для образовательных, спортивных или культурных учреждений, - комментирует ситуацию руководитель Центра региональной политики РАНХиГС, директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. - Само оборудование регионы приобретают с помощью федеральных субсидий. Но предусмотрены также обустройство, ремонт, а иногда даже строительство зданий, в которых располагаются учреждения. Подобные работы в рамках нацпроектов не финансируются, субъекту РФ приходится изыскивать средства в собственной казне.

Аварийная ситуация

В СЗФО 2018-й с бюджетным дефицитом завершила только Мурманская область, 2019-й - Псковская область, Новгородская область и Санкт-Петербург. В Северной столице, как и в других российских регионах-донорах, превышение расходов над доходами во многом носит технический характер, отмечают эксперты. На Псковщине и Новгородчине, напротив, речь идет о вынужденном дефиците, необходимом для исполнения обязательств перед жителями.

Дефицит консолидированного бюджета Новгородской области (то есть казны региона и муниципальных образований) составил в прошлом году 278,5 миллиона рублей. Существенный разрыв между доходами и расходами наблюдался, в частности, в региональном центре.

- Согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов собственных доходов казны, - отмечает депутат Думы Великого Новгорода, член комиссии по экономике и финансам Анна Черепанова. - В нашем городе этот показатель был в прошлом году максимальным - более 250 миллионов при собственных налоговых и неналоговых доходах в два с лишним миллиарда рублей. Бюджет на текущий год принят с 90-миллионным дефицитом, но к концу года фактическое превышение расходов над доходами, скорее всего, также достигнет максимума. И даже при таком раскладе Великому Новгороду не хватает денег на первоочередные нужды. Я говорю, к примеру, о расселении семи аварийных домов, которые могут обрушиться в любой момент. В них живут семьи с детьми. В рамках региональной программы проблему планируется решить только в 2022-2023 годах. Я предлагала предусмотреть на эти цели средства в городском бюджете, но поддержки не нашла.

За муниципальный счет

Объем налога на доходы физических лиц, собираемого на территории Великого Новгорода, превышает пять с половиной миллиардов рублей в год. Но муниципалитет получает только 15 процентов от этой суммы, остальное уходит в региональную казну. К слову, 15-процентная муниципальная доля НДФЛ - это минимум, прописанный в Бюджетном кодексе РФ.

Не все гладко и с отчислениями бизнеса в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН). Два года назад нормативы на Новгородчине пересмотрели в пользу городов и районов. Сейчас муниципальная доля УСН составляет 70 процентов, в следующем году она должна была увеличиться до 80 процентов, в 2022-м - достигнуть 90 процентов, в 2023-м - 100 процентов.

В целом по стране доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в прошлом году все-таки превысили расходы

Однако на днях региональные власти объявили о заморозке муниципальной доли УСН на уровне 70 процентов на три года. Деньги, которые недополучат муниципалитеты, направят на проектирование и строительство новых мусорных полигонов.

- Мы подсчитали, что бюджет Великого Новгорода недополучит в ближайшие три года не менее 300 миллионов рублей, - продолжает Анна Черепанова. - Этих денег хватило бы на расселение проблемных аварийных домов. Удивительно, что в региональном бюджете не находится средств на решение мусорной проблемы, а финансовое бремя переложили на плечи муниципалитетов. На мой взгляд, региональные власти должны более активно взаимодействовать с федеральным центром, обосновать свою позицию, добиться выделения дополнительного федерального финансирования. Кроме того, следует урезать расходы.

Пересмотр полномочий

Что касается регионов-доноров, дефицит бюджета наблюдался не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Московской и Свердловской областях. С одной стороны, экономически сильные субъекты РФ изначально приняли бюджеты на 2019 год с дефицитом, чтобы направить на его покрытие неизрасходованные остатки 2018 года, поясняет Владимир Климанов. С другой стороны, они не отказались от бюджетных инвестиций.

- Санкт-Петербург, к примеру, продолжил финансирование ряда масштабных транспортных проектов. Это верное политическое решение, - высказывает свое мнение Климанов. - Можно было отказаться от некоторых трат, чтобы формально завершить год с бездефицитным бюджетом. Но в таком случае неизрасходованные финансовые ресурсы могли бы заинтересовать федеральный центр. Возможно, лучше исполнить бюджет с дефицитом и направить заработанные деньги на развитие территории, чем привлечь внимание других сторон к этим средствам.

Анализом дефицитов бюджетов регионов займется специальная рабочая группа в Госдуме. С таким предложением выступил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, некоторые субъекты РФ не могут решить проблему разрыва между доходными и расходными полномочиями за счет собственных ресурсов.

- Мы могли бы, изучив ситуацию по дефициту бюджетных средств, проанализировав, найти возможность помочь, - полагает Володин. - Это будет хороший вклад в поддержку регионов, в решение межбюджетных вопросов.

Проблема действительно требует повышенного внимания со стороны федерального центра, соглашается Климанов. Особенно с учетом сложной экономической обстановки в стране и в мире и трат, которые еще предстоит понести субъектам РФ.

- Часть расходов, связанных с решением новых социальных задач, обозначенных в январском послании президента, легла на плечи регионов, - продолжает Климанов. - Это и строительство ФАПов, и создание новых мест в дошкольных учреждениях, и организация бесплатного школьного питания. Количество регионов, которые завершат 2020 год с дефицитом, может увеличиться по сравнению с 2019-м. Необходим пересмотр расходных полномочий субъектов РФ с учетом их реальных финансовых возможностей.