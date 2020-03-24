Глава Адыгеи рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в республике

На XLIX заседании сессии Госсовета-Хасэ глава Адыгеи проинформировал о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

В ходе сессии депутаты приняли ряд изменений в законы, касающиеся ключевых направлений в социально-экономическом развитии региона. Провел заседание председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

На сессии парламентарии поддержали изменения в закон о республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

По информации министра финансов РА Довлетбия Долева, объем доходной части регионального бюджета в текущем году планируется увеличить на 960,2 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Из них 426,7 млн рублей направят на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Модернизацию детских школ искусств дополнительно профинансируют на 167,9 млн рублей. В сфере образования 74,4 млн рублей пойдет на ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство. Финансирование дорожной отрасли увеличат на 290,5 млн рублей. В результате произведенных изменений объем безвозмездных поступлений в 2020 году увеличится на 960,2 млн рублей, в 2021-м- на 1,3 млрд рублей, а в 2022-м - на 1,6 млрд рублей.

В ходе сессии также были приняты изменения в Закон РА о культуре. На текущий год в республиканском бюджете предусмотрено 6,8 млн рублей на возмещение части затрат при производстве национальных фильмов на территории республики. В новой редакции закона конкретизируется механизм господдержки кинематографии в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

В рамках обсуждений были приняты изменения в ряд законов республики, касающихся охраны материнства и детства, местного самоуправления, административных правонарушений. В принятом законе о ежемесячной денежной выплате на детей (от трех до семи лет включительно) из малообеспеченных семей отражено, что выплата будет предоставляться в размере 50 процентов от величины прожиточного минимума для ребенка.

Депутаты республиканского парламента также заслушали итоги деятельности МВД по РА за 2019 год, назначили члена ЦИК РА, в порядке законодательной инициативы направили в Госдуму РФ проект о внесении изменений в федеральный закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти", приняли постановления, касающиеся законодательных инициатив субъектов РФ, а также отзывов на проекты федеральных законов и постановлений правительства РФ.

Кроме того, на сессии были приняты изменения в закон РА "О защите населения и территории РА от ЧС природного и техногенного характера". Внесенные изменения уточняют полномочия главы республики в части принятия решений об установлении регионального уровня реагирования, а также соответствующие полномочия Кабмина региона.

В завершение заседания глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал депутатский корпус о принимаемых в регионе мерах по нераспространению коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день в республике работает Оперативный штаб. Приняты решения об ограничении посещений вузов и школ. Введено свободное посещение детсадов. Проводится дезинфекция мест с массовым пребыванием людей, ведется работа по информированию населения на случай ухудшения эпидобстановки. Все лица, вернувшиеся из-за границы, обязаны находиться на двухнедельном домашнем карантине. В противном случае к ним будут применены меры ответственности - от административной до уголовной. Мы поддерживаем готовность оказать помощь лицам старшего поколения в решении бытовых вопросов от волонтерских организаций, общественных объединений, партии "Единая Россия" и ОНФ", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Было также отмечено, что в республике сформирован необходимый запас лекарственных препаратов и продовольствия. Вопросы о средствах индивидуальной защиты и дезинфекции будут сниматься системно. Глава республики указал на важность выработки оптимального режима функционирования хозяйствующих субъектов для защиты своих сотрудников. В связи с создавшейся ситуацией сохраняется большая вероятность закрытия кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов. Согласно рекомендациям федерального Оперативного штаба, в республике будут приниматься исчерпывающие меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции.