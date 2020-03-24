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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Еще и соседей накормим

Хватит ли запасов продовольствия жителям южных регионов
Текст: Александр Гавриленко, Наталья Коротченко, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 62(8116)
В Минсельхозе РФ создан оперативный штаб контроля и мониторинга ситуации на продовольственных рынках, такие же штабы появились в регионах. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период. Кроме того, субъекты должны проработать возможность значительного наращивания сельхозпроизводства в сжатые сроки. Что уже сделано в регионах юга?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Астраханской области такой штаб действует еще с 2014 года, с момента введения санкций. Специалисты мониторят производство и цены на сельхозпродукцию. Как рассказали в минсельхозе, сначала информацию собирали в ежедневном режиме, потом в еженедельном. В связи с сегодняшней ситуацией снова приступают к ежедневному мониторингу.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов

В министерстве уверили, что производство сельхозпродукции в Астраханской области давно достигло таких размеров, что регион вышел на полное самообеспечение. Запасов продовольствия хватит даже не на два месяца, а не меньше чем на год.

"Объехали всех сетевиков, прилавки полные. Дефицита продуктов нет, поголовье не снижается, запасы в хранилищах есть, всего хватает. В регионе производят овощей в 9,7 раза больше, чем требуется, бахчевых - в 13,4 раза, картофеля - в 3 раза, говядины - в 1,1 раза, баранины - в 3,6 раза, яиц - в 1,4 раза. Мы пол-России еще накормим", - сказали специалисты ведомства.

Только местного молока маловато. В области производят 83 процента от потребности, но местные власти надеются на продолжение поставок из соседних регионов - Ставрополя, Волгограда и Краснодара. В департаменте торговли минэкономразвития добавили, что тоже наблюдают за ситуацией в торговых центрах. Цены не растут. Небольшой ажиотаж только из-за круп и консервов. Люди думают: "А вдруг?" Но перебоев с поставками нет, каждая торговая сеть предоставляет отчет: если каких-то товаров стало меньше, день-два - и они появляются.

Волгоградская область тоже включилась в решение поставленных задач. Профильные структуры находятся на связи и с сельхозпроизводителями, и с предприятиями торговли. Как отметили в облпромторге, торговые организации обеспечены всем необходимым в достаточном количестве. Дефицита или повышенного спроса на товары нет. Ежедневный мониторинг наличия продуктов идет во всех городах и муниципальных районах. Аналитики утверждают, что запасы продовольствия в регионе существенные: самообеспеченность основными видам продукции превышает необходимое количество.

Фото: iStock
ФАС создала оперштаб по контролю за на рынком лекарств и продовольствия

- Мы не испытываем никаких проблем с запасами. Был резкий рост спроса, к которому мы не были готовы и не всегда успевали пополнять полки. Сейчас товарный запас в денежном эквиваленте составляет 150 миллионов рублей, предметов первой необходимости хватит на три месяца. Повышать цены не планируем, - говорит директор волгоградского торгового комплекса Юрий Любицкий.

В минсельхозпроде Ростовской области сообщили, что оперативный штаб мониторинга продовольственных рынков был создан в январе 2015 года. "С тех пор мы еженедельно отслеживаем отпускные цены производителей на социально значимые продукты питания. Теперь приступили к ежедневному мониторингу".

Дон полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия (его доля в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства занимает около пяти процентов). Стабильно растет выпуск сыра, сливочного масла, кисломолочных продуктов, растительного масла, крупы и муки. Запасы сырья для бесперебойного производства есть в необходимом количестве. Более того, сейчас предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности загружены менее чем на 55 процентов. В случае необходимости бизнес готов увеличить мощности и снабдить продовольствием не только свой регион, но и соседей. .

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область

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