Очно - заочно

- Занятия в российских вузах идут в электронной образовательной среде. Доступ к ней осуществляется через интернет. Мы провели аудит информационных ресурсов: они позволяют обеспечить студентам такую возможность, - сообщила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Следом за ЮФУ начал поэтапный перевод студентов на дистанционное обучение Донской государственный технический университет. "ДГТУ обладает всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими обеспечивать взаимодействие студентов и преподавателей на расстоянии без снижения эффективности образовательного процесса", - отметили в пресс-службе, добавив, что в случае необходимости занятие организуют по индивидуальным учебным планам.

Согласно исследованию аналитического центра "Битрикс 24", сегодня более 40 процентов компаний готовы перейти на удаленку. 51 процент респондентов считает, что распространение коронавируса скажется на экономических показателях их бизнеса. 28 процентов заявили, что могут позволить работать дома только половине своих сотрудников, а 20 процентов совсем не готовы к такому шагу. Спрос на удаленную работу вырос с конца февраля в 1,6 раза. Об этом задумались даже руководители крупных промышленных предприятий.

- Теоретически переход на дистанционную работу возможен, - заявил "РГ" директор по персоналу компании Ростсельмаш Денис Радионов. - Сотрудникам некоторых предприятий для работы нужны только бумага и ручка. Но мы не банк и не торговая компания, соответственно, у нас процент таких работников невелик. Большая часть производит реальную продукцию в цехах на станках.

Танец "белого воротничка"

Действительно, удаленка может стать привилегией "белых воротничков". Ведь, как сказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, при современных системах коммуникации в офисах большой необходимости нет.

Самыми мобильными оказались компании, которые давно "сидят в цифре": "Яндекс", телеканал RT и агрегатор такси "Ситимобил" со своими региональными "дочками". Руководство компании "Яндекс" объявило, что в офис надо приходить только в случае реальной необходимости и воздержаться от использования общественного транспорта: поездки на такси или каршеринг компенсируются компанией. Агрегатор такси с 16 марта также принял решение временно, до апреля, перевести офисных сотрудников сервиса на домашний режим.

В Астрахани на удаленку первыми переходят ИТ-компании. Как сообщила пресс-секретарь областного ИТ-парка "Фабрика" Анна Алексеева, персонал небольших фирм уже давно трудится дистанционно. С 18 марта так работают в двух филиалах московских компаний. В?тестовом режиме работают еще два крупных астраханских ИТ-предприятия.

Персоналу сотовых операторов также разрешили не приезжать в офис. Главное условие - "обеспечить непрерывность бизнес-процесса". В одном из региональных банков приказано оставаться дома при недомогании, а также после поездки в страны зоны риска, причем с полным сохранением зарплаты.

Домашняя работа

Данные исследования рекрутингового агентства Kelly Services свидетельствуют, что среди работников велика доля готовых трудиться дистанционно. Но в корпоративную культуру такая практика проникает медленно: две трети работодателей не поощряют работу из дома. По мнению директора Академии управления, финансами и инвестициями Арсения Дадашева, удаленка не всегда оказывается выгодной.

- Известны случаи, когда компании после некоторого опыта вновь возвращались к привычной модели, - отметил эксперт. - Падает дисциплина, текущие вопросы становится сложнее решить.

Главный специалист Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков считает, что работа из дома привлекательна для тех, кто стремится эффективно выполнять поставленные задачи и умеет самостоятельно распределять свое время. А таких сотрудников мало.

Сложнее всего предприятиям сферы обслуживания и торговли. Их сотрудникам необходимо быть на рабочем месте постоянно и общаться с большим количеством людей. Мало того что прекращены поставки товара, который получали в огромном количестве из Китая и Италии, вдобавок заметно поубавилось число покупателей. В?Краснодаре упала посещаемость супермаркетов, в Ростове закрывают рынок "Темерник". Серьезный спад выручки ожидает торговые центры, ориентированные на трафик бизнес-центров, в случае если сотрудники начнут работать дома. Предвидя это, крупные ретейлеры просят у владельцев помещений скидку на аренду, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

Кстати, с 17 марта 2020 года розничная сеть "Магнит" также приступила к поэтапному переводу сотрудников на удаленный формат работы. Около 50 процентов персонала будут трудиться дома. Изменений в начислении заработной платы не ожидается. Казалось бы, потери неизбежны, но не для всех. Опыт стран, в которых был введен карантин из-за коронавирусной инфекции, показывает, что теперь жители чаще пользуются доставкой еды. Ростовские компании, оказывающие эту услугу, планируют увеличение выручки. Предприимчивые бизнесмены уже воспользовались ситуацией и предлагают новые интернет-платформы для проведения видеоконференций, магазины с доставкой чего бы то ни было на дом, онлайн-обучение чему угодно, онлайн-кинотеатры и другое.

- Коронавирус резко изменил поведение потребителей, - считает руководитель hi-tech.mail.ru Дмитрий Рябинин. - Мир в рекордные сроки "оцифровался". Очевидно, большое будущее у экосистем, которые позволяют комфортно потреблять любые услуги, не выходя из дома. .

Совет

Джайя Балу, специалист компании, разрабатывающей программное обеспечение в области информационной безопасности:

- Для дистанционной работы нужно обеспечить сотрудникам техническую поддержку, а также проверять защиту всех устройств, имеющих доступ к серверам. Но доступ ко всей корпоративной сети сотрудникам давать нельзя ни в коем случае. Также они должны сменить пароль для роутера. Стоит внимательно относиться к электронным письмам, в которых есть упоминание о пандемии, коронавирусе. Так как сегодня активизируются вредоносные компьютерные программы, способные уничтожить любую базу. Такие письма могут содержать опасный контент.