Мадуро сообщил о росте числа заразившихся коронавирусом в Венесуэле

Число заражений коронавирусом в Венесуэле выросло до 84. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

Комментируя ситуацию по заболеваемости в эфире государственного телеканала он, в частности, заявил, что диагноз был подтвержден у лиц прибывших в страну, сообщает РИА Новости. "Все заболевшие приехали из Европы и Колумбии", - отметил Мадуро.

Эпицентр заболеваемости в Венесуэле - штат Миранда. Президент страны уже подписал распоряжение, согласно которому усилят изоляцию районов, где выявлены случаи заболевания COVID-19.

Ровно неделю назад, во вторник 17 марта, в стране ввели карантин, чтобы сдержать распространение опасного вируса. На сегодняшний день в Венесуэле по-прежнему остановлено авиасообщение внутри страны и действует запрет на прием самолетов из других государств.