Минкурортов Кубани до лета переедет к Черному морю

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края до первого июня нынешнего года переедет в один из прибрежных районов региона.

О решении переместить ведомство губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил во время совещания по вопросу застройки Черноморского побережья.

Глава региона подчеркнул, что такая мера позволит специалистам полностью погрузиться в проблемы отрасли и решать их более эффективно.

"Мы договорились, что ведомство до наступления курортного сезона переезжает на побережье, - отметил он. - Вы должны быть не в краевой столице, а в непосредственной близости к нашим главным черноморским курортам, обеспечивать развитие отрасли и решать ее проблемы на местах".

Пока не сообщается район Кубани, где расположится новый офис ведомства, в структуре которого находятся 17 управлений и отделов.

Основные задачи министерства, по словам его специалистов, - это создание благоприятных условий для развития курортов и туризма и сохранения олимпийского наследия, а также совершенствование условий для инвестиционной привлекательности курортов и туризма в регионе.

Кстати

В 2019 году Краснодарский край посетили 17 миллионов отдыхающих. Больше всего туристов приняли Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар и Туапсинский район.