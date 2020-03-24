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24.03.2020 13:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минкурортов Кубани до лета переедет к Черному морю

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края до первого июня нынешнего года переедет в один из прибрежных районов региона.

О решении переместить ведомство губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил во время совещания по вопросу застройки Черноморского побережья.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
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Глава региона подчеркнул, что такая мера позволит специалистам полностью погрузиться в проблемы отрасли и решать их более эффективно.

"Мы договорились, что ведомство до наступления курортного сезона переезжает на побережье, - отметил он. - Вы должны быть не в краевой столице, а в непосредственной близости к нашим главным черноморским курортам, обеспечивать развитие отрасли и решать ее проблемы на местах".

Пока не сообщается район Кубани, где расположится новый офис ведомства, в структуре которого находятся 17 управлений и отделов.

Основные задачи министерства, по словам его специалистов, - это создание благоприятных условий для развития курортов и туризма и сохранения олимпийского наследия, а также совершенствование условий для инвестиционной привлекательности курортов и туризма в регионе.

Кстати

В 2019 году Краснодарский край посетили 17 миллионов отдыхающих. Больше всего туристов приняли Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар и Туапсинский район.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

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