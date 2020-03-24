На Дону рассекречены новые архивные документы о геноциде в 1943 году

В Ростовской области историки и волонтеры изучили рассекреченные архивные документы ФСБ о военных преступлениях и геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

С начала года исследователи обработали порядка 1200 архивных дел, насчитывающих свыше 252 тысяч документов, справок, показаний свидетелей, карт местности и фотографий.

- Архивы составлены сотрудниками НКВД и Государственной чрезвычайной комиссии. Документы содержат колоссальный и детальный объем информации, проливающей свет на неизвестные факты геноцида в отношении мирных жителей, - сообщила руководитель регионального отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.

Впервые стало известно о расстреле карателями 72 пионеров на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района. Перед смертью сопровождавший детей вожатый пытался успокоить ребят и раздал им сохранившийся у него хлеб. На этом же месте были убиты 157 беженцев из Сталинградской области. Ранее неизвестный историкам документ датирован 24 марта 1943 года.

По словам ученых, рассекреченные документы содержат настолько шокирующие факты, что повергают в "гнетущее состояние" взрослых людей и возникает вопрос об этичности их публикации для общественности.

- Невозможно без содрогания читать показания 11-летнего мальчика Бори, который пишет, как каратели убивали его беременную мать и младших братьев - двух и четырех лет, - привела пример заместитель директора Центра документации новейшей истории Людмила Левендорская.

Как сообщил руководитель регионального отделения "Поисковое движения России" Владимир Щербанов, в связи открывшимся обстоятельствами в места военных преступлений будут направлены поисковые отряды. Они проведут раскопки в Ростове-на-Дону, в районе Горного леса около города Шахты и на шахте имени Красина, на старом аэродроме в Новошахтинске, Сальском и Миллеровском районах. При обнаружении вещественных доказательств и останков людей к эксгумации будут привлечены криминалисты и сотрудники ФСБ, Следственного комитета и Прокуратуры.

- Именно консолидация усилий поисковиков, ученых и спецслужб позволит добиться справедливости и назвать имена военных преступников, которым ранее удалось ускользнуть от суда. Даже если их уже нет в живых, справедливость должна восторжествовать, так как есть преступления, не имеющие срока давности, - сказал заместитель председателя Южного научного центра РАН по научной работе Евгений Кринко.