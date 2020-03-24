На юге России выявили более 300 нелегальных кредиторов

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах обнаружено 327 организаций, незаконно выдававших кредиты в 2019 году.

Как сообщили "РГ" в Южном ГУ Банка России, такие компании нередко именуют себя ломбардами. Они дают взаймы согласно договорам купли-продажи различных вещей. Другие фирмы нелегально ссужают деньги под залог ПТС автомобиля. Кредиты предлагают и просто анонимы, информирующие клиентов о своих услугах на листовках.

Появились и компании, которые переоформляют имущество граждан, находящееся под залогом. Беря такой заем, люди сильно рискуют, утверждают финансисты. Во-первых, мошенники нередко предоставляют на подпись не тот договор, условия которого обговаривались устно. К примеру, изменяют срок выплаты долга. Случалось, что кредиторы требовали возвратить заем уже на следующий день. Во-вторых, мошенники могут на свое усмотрение использовать персональные данные человека, оформив от его лица еще один кредит.

Если гражданин взял деньги в долг в официальной организации на срок до 12 месяцев, закон запрещает требовать с него проценты, штрафы, пеню и иные платежи на сумму, превышающую заем более чем в 1,5 раза. Такие правила вступили в силу в январе текущего года.

С нелегальными кредиторами ситуация другая. Зачастую им приходится возвращать в несколько раз больше, чем занимали. Если вовремя расплатиться не получится, то есть риск стать жертвой незаконных методов выколачивания денег. Тем более что "черные финансисты" не могут потребовать возврата денег через суд.

Чаще всего мошенники действуют в границах одного-двух регионов. Для выявления аферистов в Центробанке созданы специальные отделы. В Краснодаре и Хабаровске действуют центры компетенции, которые выявляют нелегальные финансовые организации. Информация о нарушениях передается в правоохранительные органы. За подпольную выдачу кредитов полагается штраф от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц и 200 - 500 тысяч рублей для организаций.

Между тем в Астраханской области в 2019 году выявлено девять нелегалов на финансовом рынке: семь из них - кредиторы, выдававшие займы под проценты, но не имеющие лицензии. Еще две компании незаконно оформляли электронные полисы ОСАГО.

Кстати

Как распознать нелегала? Надо проверить, есть ли организация в реестре легальных участников финансового рынка на сайте ЦБ. Сравнить адреса, номера телефонов и логотип компании с теми, что указаны на сайте (мошенники могут маскироваться под известные организации). Внимательно прочитать договор. Он должен содержать информацию о полной стоимости потребительского кредита, а также с какими процентами и в какой срок нужно вернуть деньги. Вы вправе взять бумаги домой и подумать в течение пяти дней. Легальный кредитор не может вам в этом отказать.