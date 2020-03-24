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24.03.2020 20:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ахиллесова пята АПК

Российские селекционеры пока проигрывают в конкурентной борьбе с западными коллегами
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 62(8116)
Несмотря на успехи российского АПК последних лет, у отрасли осталась ахиллесова пята - собственное производство элитных семян и племенного скота. Согласно доктрине продовольственной безопасности страны, доля семян отечественной селекции ключевых сельхозкультур должна превышать 75 процентов. С пшеницей ситуация благополучная: этот показатель никогда не опускался ниже 95 процентов. Но про отечественную селекцию семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и овощей так сказать нельзя. Это особенно важно для юга, где на такие культуры приходится львиная доля прибыли аграриев. Насколько серьезна проблема, особенно на фоне торможения мировой торговли из-за коронавируса и девальвации рубля?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опыт Украины показывает, что бесконтрольное развитие транснациональных компаний на внутреннем рынке способно за несколько лет уничтожить все наработки национальной науки и поставить сельхозпроизводителей в полную зависимость от зарубежного бизнеса, уверен исполнительный директор Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Михаил Самусь.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- В 2000-х годах украинским аграриям предложили гибриды кукурузы ведущих мировых семенных брендов по демпинговым ценам, "на пробу", с активной рекламой, бесплатным консалтингом и так далее. Народу понравилось. Затем местным семеноводческим компаниям было предложено выращивать и продавать семена гибридов иностранной селекции. Украинцы в сжатые сроки модернизировали заводы советских времен и даже построили новые, при этом резко сократив площади семенных участков собственной селекции. Это позволило еще больше снизить себестоимость иностранных семян, упростить логистику и резко увеличить долю зарубежных гибридов на рынке, - отмечает эксперт. - Казалось бы, украинцы удачно встроились в мировую производственную цепочку. Но на следующем этапе эти "мировые лидеры" построили на Украине свои заводы и отказались от услуг местных предприятий. Сейчас семенами кукурузы собственной селекции засевается не более 10 процентов площадей. Украина, наряду с Венгрией и Сербией, не сохранила свою селекцию кукурузы. Теперь ей пришлось сосредоточиться на производстве зарубежных гибридов, что не гарантирует им благополучия на долгие годы. Уже сейчас услуги в области семеноводства на более выгодных условиях предлагают компании Румынии и Болгарии.

Фото: Мигель Кандела/РИА Новости
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Сейчас эти же фирмы взялись за аграриев России, отмечает эксперт. Несмотря на то что нашими гибридами занято все еще около половины посевных площадей, на отечественное семеноводство приходится лишь 14 процентов рынка семян кукурузы в денежном выражении, что связано со значительно более низкими ценами на семена, - констатирует Самусь.

Серьезными убытками и разочарованием обернулось в середине 2000-х годов появление в России зарубежных гибридов подсолнечника, вспоминают фермеры. Массовая реклама совпала с удачной рыночной конъюнктурой, и в первые несколько лет фермеры, которые начали активно использовать иностранные сорта, отлично заработали. Но перебор с подсолнечником в севообороте снижает плодородие на долгие годы, высасывая из земли все питательные вещества. Кроме того, бесконтрольность привела к распространению заразихи, растения-паразита, которое может уничтожить до 100 процентов посевов подсолнечника. В итоге несколько "жирных" лет обернулись истощением почвы на фермерских полях, массовыми болезнями подсолнечника, падением урожайности и доходов. Только спустя десять-пятнадцать лет (после того как власти южных регионов законодательно ограничили посевы главной масличной культуры) удалось вроде бы стабилизировать ситуацию. Но построенные в те годы маслозаводы Ростовской области, например, по-прежнему стоят недозагруженными и вряд ли в обозримом будущем смогут нарастить производство до своих расчетных показателей.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Минсельхоз будет по-новому распределять субсидии аграриям

В конце февраля Ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника направила в Минсельхоз РФ предложения о защите рынка. Одна из главных мер - отказывать в субсидиях хозяйствам, которые более 30 процентов полей кукурузы засевают иностранным посадочным материалом, а подсолнечника - 25. Этот подход отраслевым министерством в принципе поддерживается, но каким будет окончательное решение властей, пока неясно.

- Ассоциация поднимает этот вопрос не первый год. Правда, противники такой меры приводят свои доводы. Дескать, аграрии имеют право выбирать средства, которые обеспечат им максимальную прибыль и валовое производство сельхозпродукции. Это их "функция" в государстве, и никто не должен ограничивать их в праве работать максимально эффективно. Хотя речь ведь идет не о запрете иностранных производителей. Логика в том, что государство будет усиленно помогать тем аграриям, которые продвигают российскую науку, - поясняет редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

Как считает президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР) Ростовской области Александр Родин, во многом российские селекционеры сами виноваты в том, что проигрывают конкурентную борьбу. Международные холдинги несколько десятилетий работают в условиях жесткой конкуренции и уже научились красиво "упаковывать" свой товар. Наши на их фоне выглядят неуклюже, даже если сам продукт хорош.

- Я хорошо помню, как хозяйства, рекламируя новые сорта, пытались копировать западную практику и предлагали бесплатные пробные партии семян. То есть они вроде и готовы были отдать их бесплатно, но взамен требовали от аграриев несколько процентов от урожая. На такие условия соглашались единицы. Большинство фермеров с негодованием уходили, боялись, что их обманут. Даже представители западных компаний крутили тогда пальцем у виска: ну заложите вы эту маржу в стоимость семян в будущем сезоне, когда фермер распробует товар. Зачем сразу отваживать от себя клиентов?

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Сейчас эта ситуация меняется, но недостаточно быстро.

- Две недели назад в Минсельхозе РФ прошло заседание совета по развитию селекции, семеноводства и биотехнологии растений. На нем рассматривались некоторые новые виды поддержки. В том числе модернизация системы сертификации семян, льготы при покупке специализированной техники, создание сети частных селекционно-семеноводческих центров и так далее. Но, боюсь, не все чиновники понимают масштаб задачи, поставленной президентом, - говорит Дмитрий Беляев. - Сегодня нужно вкладывать в три-четыре раз больше денег, чтобы только догнать транснациональные холдинги в научных изысканиях, испытаниях и внедрении новшеств в производство. Такая же ситуация и с племенным скотом. Президент говорит о необходимости развития животноводства, но огромная доля племенного поголовья идет из Европы, США, Канады и других стран. Фактически мы субсидируем конкурентов. Ситуация меняется непростительно медленно.

Александр Родин считает, что нужно корректировать госпрограмму в этом направлении. Добиваться серьезного увеличения субсидий на поддержку науки, развивать систему постоянного тестирования, внедрения и апробации разработок. К этой работе надо подключать аграриев всей страны и создавать соответствующие информационные площадки, где регулярно рассказывалось бы о ее результатах, о перспективных проектах, а в открытый доступ выкладывались бы результаты всех ключевых опытов и испытаний.

- Только так, и то не ранее чем через восемь-десять лет, мы сможем улучшить ситуацию, - резюмирует эксперт. 

Тем временем

Россия и Белоруссия будут активнее сотрудничать в сфере агронауки. О совместной селекционной работе говорили на заседании коллегий минсельхозов Республики Беларусь и Российской Федерации. Научные организации соседнего государства уже реализовали в РФ более 300 тонн оригинальных и элитных семян сортов собственной селекции. В этом году будут заложены демонстрационные поля белорусского картофеля в Астраханской области, ярового рапса, люцерны в Татарстане и так далее. Более активная работа ведется и в селекции овощей как отрытого грунта, так и тепличных сортов.

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