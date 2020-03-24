В региональном школьном технопарке Астрахани приступили к производству медицинских масок, их делают с использованием 3D-технологий.

- Мы создали два вида: маску, закрывающую лицо до глаз, и поменьше, только для носа, - рассказывает инженер технопарка Антон Рябинцев. - В обеих моделях есть отсеки для фильтра, куда вставляется нетканое полотно, основа обычной медицинской маски.

Фильтры можно менять, поэтому маска многоразовая. Ее конструкция тоже особенная. Она создается индивидуально для каждого человека: с помощью 3D-сканера делается фотография, снимок загружается в компьютер, моделируется в программе, а затем распечатывается на 3D-принтере.

На изготовление маски уходит от четырех до восьми часов. Комплектующие технопарк заказывает в специализированных магазинах, себестоимость одной модели выходит порядка 250 рублей.

- Мы планируем предоставлять маски нашим сотрудникам и ученикам, - сообщил Антон Рябинцев, - также будем внедрять учебный курс "Создание индивидуальных медицинских изделий". Пускай ребята вносят вклад в расширение рынка защитных средств.