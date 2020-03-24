В Азове найдено погребение меотского воина без головы

В Азове при раскопках некрополиса времен Боспорского царства найдено погребение возрастом около 2000 лет. В раскопе находятся останки взрослого мужчины без головы и минимальным набором ритуальных артефактов.

Как сообщил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, предположительно захоронение датируется II веком нашей эры. Точную датировку позволит определить найденный рядом с покойником кинжал.

Положение античного воина свидетельствует о том, что оно было деформировано при захоронении или несколько позже.

Всего на территории древнего Азова найдено около 50 захоронений меотов.

Справка "РГ"

Меоты - собирательное название древних племен, обитавших в I-м тыс. до н. э. на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря и по среднему течению Кубани и Дона. Основа хозяйства прикубанских меотов - земледелие, у меотов Приазовья и Причерноморья - рыболовство. Меоты также имели ремесленное производство. Находясь на торговых путях античного мира меоты охотно покупали и перепродавали товары из Древней Греции и Малой Азии.