В центре Новороссийска обнаружен фашистский бункер

В центральной части города-героя Новороссийска был обнаружен немецкий бункер времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Новороссийском центре поисковых работ.

"При прокладке водопровода на углу улиц Дзержинского и Прохорова строители наткнулись на твердую стену. Сначала подумали, что это скала, но после нашего детального осмотра выяснилось - это бетонный бункер, построенный немцами в период оккупации Новороссийска", - рассказал руководитель центра поисковых работ Михаил Романенко.

Стены помещения отлиты из армированного бетона и полностью гидроизолированы. О местонахождении фашистского бункера местные жители знали еще в семидесятых годах, но с годами он был частично разрушен со стороны входа и о нем забыли.

При этом зал сохранился в целости и более 75 лет находился под асфальтом оживленного перекрестка.