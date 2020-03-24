В Евпатории ремесленников возмутил рост арендной платы на турмаршруте

В Евпатории ремесленники, работающие на туристическом маршруте "Малый Иерусалим", пожаловались на рост стоимости аренды торговых павильонов. Они утверждают, что не смогут платить такую сумму и вынуждены будут закрыться. В администрации города повышение тарифов объяснили дополнительными расходами. В ситуации разбирался корреспондент "РГ".

Визитной карточкой курортной Евпатории по праву можно назвать турмаршрут "Малый Иерусалим". Здесь мирно соседствуют православные храмы, мусульманские мечети, караимские кенассы, еврейские синагоги. Этим маршрутом ежегодно проходит несколько тысяч туристов. Кроме памятников культуры и архитектуры, известен он также и "городом мастеров" - ярмаркой народных промыслов. В торговых павильонах, построенных в едином стиле, у кузнецов, гончаров, кожевников, стеклодувов можно приобрести готовый сувенир или сделать его своими руками. Здесь же продается крымская косметика, эфирные масла, чаи, сладости. А на торговлю сувенирами иностранного производства установлен запрет.

Многие предприниматели работают на маршруте со дня его создания. В прошлом году директором муниципального автономного учреждения (МАУ) "Малый Иерусалим" был назначен Радик Исякаев, а в марте этого года ремесленники узнали об изменении тарифа.

"Арендную плату повысили в два раза. Для нас это непосильная ноша. Из-за этого уже ушли с маршрута гончар и стеклодув. Мы сами провели свет к павильонам, облагораживали и украшали эти старинные улочки", - возмущаются предприниматели.

По их словам, арендная плата за один павильон ранее составляла 120 рублей в день, а с этого года - 260. За год расходы на аренду возросли с 43 до 96 тысяч рублей.

С многодетной семьей Терянник, которая работает здесь не первый год и занимается изготовлением и реализацией мыла ручной работы, договор на аренду торговой точки не заключен.

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Директор МАУ "Малый Иерусалим" Радик Исякаев сообщил, что после вступления в должность он начал наводить порядок, и не всем это понравилось. Он подчеркнул, что повышение тарифа не коснулось ремесленников, которые проводят на своих торговых местах мастер-классы. Для них стоимость аренды останется на уровне прошлого года.

Предпринимателям предоставляются торговые места в рамках проведения ярмарки. Тарифы установлены в соответствии с требованиями законодательства РФ и утверждены постановлением администрации Евпатории.

- Более 80 процентов предпринимателей уже подписали договоры на аренду, большинство уже и заплатили, - отмечает Радик Исякаев.

Как утверждает Исякаев, на маршруте находится около 80 торговых павильонов. Шумиху вокруг арендной платы подняли только несколько человек. Среди них и семья Терянник. Произошел конфликт интересов. Исякаев рассказал, что в 2019 году Терянник заключил договор, оплатив одно торговое место, а фактически использовал два. Второе, в нарушение условий договора, было передано лицам, не являющимся участниками ярмарки, для продажи тайского мороженого.

- Они построили павильон, у которого площадь фактически 25 квадратов, а соглано документам - 16. Поделили его пополам, и получились две торговые точки с отдельными входами. У других предпринимателей площадь павильонов - 5 - 8 квадратов. Они и попросили меня навести порядок, - объясняет Радик Исякаев.

Исякаев подчеркнул, что у ИП Терянник на маршруте было четыре торговых павильона, но не на все есть документы. Тем не менее выгонять семью с маршрута никто не собирается, с ними продлили договор на легальные павильоны и просят соблюдать его условия.

Председатель общественного совета Евпатории, экс-министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий также высказался в поддержку руководителя МАУ. Он считает, что тайскому мороженому не место на маршруте "Малый Иерусалим".

- Я имею отношение к созданию и продвижению маршрута. Его концепция предусматривала размещение только ремесленников и предпринимателей, которые производят сами либо торгуют сувенирами отечественного производства, - говорит Сергей Стрельбицкий.

Он напомнил, что здесь работают кафе и рестораны национальных кухонь: еврейской, крымско-татарской, караимской. И к чему там тайское мороженое, непонятно.

- Мы сделаем все, чтобы маршрут соответствовал первоначальной концепции. А предпринимателям надо вступать в диалог, а не устраивать акции, - считает Сергей Стрельбицкий.

Исякаев отмечает, что ни один предприниматель не ушел с маршрута из-за повышения аренды. В планах у директора - сделать его еще интереснее.

- Я веду переговоры со стеклодувом из Омска, который будет проводить мастер-классы, - делится планами Исякаев. - У нас появились два новых гончара, есть договоренность с Алифе-ханум Яшлавской, хранительницей храма дервишей. Туристы смогут увидеть, как когда-то работали золотошвейки.

Маршрут постепенно благоустраивают. Приобретены урны и скамейки, лампы для освещения. Рассматривается вопрос установки камер видеонаблюдения. .

Официально

Как сообщили в администрации Евпатории, в 2020 году были установлены новые экономически обоснованные тарифы на участие в ярмарке. Повышение тарифов вызвано необходимостью оплаты дополнительных услуг: уборки, охраны и установки камер видеонаблюдения. Предприниматель имеет право заключить договор аренды на новый период.