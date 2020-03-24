В Крыму школьникам начали транслировать уроки по телевидению

В Республике Крым 91 школа во время каникул, введенных из-за коронавируса, уже организовала учебный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. А по государственному телеканалу "Первый Крымский" начали транслировать уроки по разным предметам. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

С 23 марта в рамках телерадиопроекта "Домашнее задание" началась трансляция уроков для подготовки выпускников к Основному государственному экзамену и Единому государственному экзамену. А с 30 марта с понедельника по субботу начнется показ уроков для 5-10 классов по основным предметам - математике и русскому языку, биологии и химии. Ежедневно с 10 часов 30 минут до 14 часов уроки будут идти по расписанию: по одному часу для 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, и 10-го классов.

- Один урок будет содержать блочную модульную подачу нового материала и инструктаж по закреплению навыка и формированию умений, - пояснили в министерстве. - Математика, русский язык и английский язык будут идти по три урока в неделю, биология, история, литература, химия, география - по одному уроку. Для начальных классов будут проведены радиоуроки по литературному чтению и окружающему миру.

После показа в прямом эфире эти же уроки можно будет посмотреть на сайте телекомпании.

В формате радио записаны уроки по гуманитарным направлениям - обществознанию и литературе.

Напомним, в Крыму до 12 апреля приостановлена работ школ, колледжей, вузов, учреждений дополнительного образования и спортивных школ. С 23 по 29 марта объявлены каникулы с последующим переходом на проведение учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для учеников 1-4 классов, чьи родители работают и хотят, чтобы их дети посещали школу, такая возможность будет, но в группах должно быть не более 12 человек.